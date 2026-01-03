Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России
Панк-рок снова начал звучать в России в околостадионном формате, что не может не радовать, заявил НСН Дмитрий Соколов.
В 2025 году панк-группа «Йорш» дала около 80 концертов в разных городах России, а также впервые выступила на сольном опен-эйре, рассказал НСН лидер и вокалист коллектива Дмитрий «Сокол» Соколов.
«У меня в 2025 году был достаточно большой акустический тур. Впервые я проехал порядка 20 концертов подряд. Это было непросто. Но очень круто, что бары собираются послушать меня в том числе не просто как участника группы «Йорш», но и просто как автора песен, вокалиста и поэта. Это очень приятно. Акустические вечера — это все-таки особая атмосфера. Мы с группой в 2025 году отыграли порядка 70-80 концертов, если не считать летние фестивали. Мы в принципе достаточно туровый коллектив. Мы гоняем на большие расстояния», — сказал собеседник НСН
Он также поделился, что в этом году «Йорш» впервые выступили на большом сольном опен-эйре.
«У нашего музыкального коллектива в этом году состоялся первый сольный опен-эйр — концерт, который прошел на территории спортивного комплекса «Лужники». Мы очень сильно волновались перед этим мероприятием. Когда ты выступаешь в формате опен-эйр на фестивалях — это одно дело, когда же это сольный концерт, то и ответственность больше, и ты рассчитываешь на большую отдачу аудитории, поддержку. Все прошло очень круто! Я благодарен каждому человеку, который пришел нас поддержать. Это было одно из тех судьбоносных событий, которое стоило преодолеть. Круто, что панк-рок снова начал звучать в нашей стране в околостадионном формате. Я считаю, что это победа для всех наших крашенных и ирокезных друзей», — отметил музыкант.
Он также пожелал россиянам, чтобы 2026 год был позитивным и благополучным.
«Хочу пожелать всем, чтобы в 2026 году у всех всегда все было хорошо, жизнь протекала исключительно в положительном ключе и поменьше было поводов для всевозможных тревог. Чтобы в доме каждого всегда царили мир, достаток, любовь и благополучие. Пусть ваши любимые артисты, исполнители радуют вас крутыми, громкими новинками, классными выступлениями, и чтобы на фестивалях и опен-эйрах всегда светило солнышко и была хорошая погода. Желаю, чтобы ваши близкие люди дарили вам исключительно любовь, теплоту и заботу, и вы всегда могли и были в силах ответить им тем же самым. Дорогие друзья, пусть 2026 год для всех будет исключительно позитивным, хорошим и благополучным. Поздравляю», — добавил артист.
Ранее Соколов в беседе с НСН поддержал различные коллаборации рок-артистов с представителями других жанров.
