Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России

Он также пожелал россиянам, чтобы 2026 год был позитивным и благополучным.

«Хочу пожелать всем, чтобы в 2026 году у всех всегда все было хорошо, жизнь протекала исключительно в положительном ключе и поменьше было поводов для всевозможных тревог. Чтобы в доме каждого всегда царили мир, достаток, любовь и благополучие. Пусть ваши любимые артисты, исполнители радуют вас крутыми, громкими новинками, классными выступлениями, и чтобы на фестивалях и опен-эйрах всегда светило солнышко и была хорошая погода. Желаю, чтобы ваши близкие люди дарили вам исключительно любовь, теплоту и заботу, и вы всегда могли и были в силах ответить им тем же самым. Дорогие друзья, пусть 2026 год для всех будет исключительно позитивным, хорошим и благополучным. Поздравляю», — добавил артист.

Ранее Соколов в беседе с НСН поддержал различные коллаборации рок-артистов с представителями других жанров.

