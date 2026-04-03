«Главное – винил!»: Группа «Пикник» раскрыла секреты нового альбома
Новый альбом называется «Вечное движение» и связан с этапами человеческой жизни между взлетами и падениями, сказали в эфире НСН Шклярский и Корчемный.
Осенью 2025 года выйдет новый альбом группы «Пикник», песни из которого можно будет услышать на концертах юбилейного тура, рассказали в интервью НСН лидеры коллектива Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный.
В 2026 году «Пикник» отмечает 45-летие. Предыдущий альбом группы под названием «Один на один» вышел в 2024 году. Музыканты раскрыли, какой будет концепция новой пластинки.
«Прошло два года, и вот вам осень, и вот новый альбом под названием "Вечное движение". Некоторые песни оттуда будут играться в осеннем туре, то есть можно уже готовиться. Если ты живешь, например, в Краснодаре, в октябре на нашем концерте прозвучат новые песни с нового альбома. Что касается концепции, это древняя картинка, колесо Фортуны, этапы человеческой жизни между взлётами и падениями. Это вечное движение, когда у тебя все меняется: то упал, то встал, то побежал, то присел, что с нами со всеми и происходит», - пояснили лидеры «Пикника».
При этом Корчемный отметил, что главное – это выход альбома на виниле, напомнив о сотрудничестве с заводом «Ультра Продакшн».
«Сейчас идет мастеринг, идет работа над механической частью. Выход альбома – это прежде всего выход на виниле, а цифра, СD и остальное - вторично и третично. Главное, чтобы в руках появилась виниловая пластинка, тогда это будет предмет, который появился во Вселенной материально. По срокам выхода альбома - это осень. Первый концерт осеннего тура должен быть в Калининграде, там и прозвучат впервые эти песни. Это будут концерты, которые, с одной стороны, продолжение юбилейного тура, а с другой - новые песни. В Москве на "ВТБ Арене" эти песни прозвучат с большой сцены в декабре», - отметил он.
Со своей стороны, Шклярский вспомнил историю с концертом во Владивостоке на заре гастрольной деятельности «Пикника».
«Знаковый момент был, когда мы поехали по стране. Тогда можно было возить с собой аппаратуру аж до Дальнего Востока. Когда мы приехали в Владивосток, аппаратура наша не доехала, и нам предоставили очень плохую аппаратуру. Мы думали, что сейчас поедем в аэропорт, купим билеты и улетим, а там сказали, что через 15 дней примерно будут билеты. Нам ничего не оставалось, как играть, о чем мы не жалеем, потому что Владивосток - один из самых горячих городов. Как правило, наш тур заканчивается на Дальнем Востоке, а начинается в Калининграде, что символично», - заключил собеседник НСН.
