«Рок-н-ролльный аншлаг»: Гитарист «Чайфа» о мюзикле по песням группы
Новый мюзикл по песням группы «Чайф» - самостоятельная история, а не биография коллектива, и это хорошо, поскольку байопики нередко выглядят скучно, сказал НСН гитарист рок-группы Владимир Бегунов.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал, что новый мюзикл на песни коллектива, представленный в Свердловском театре музыкальной комедии, удивит зрителей сценографией и аранжировками. По его словам, спектакль получился ярким, смешным, масштабным и душевным.
На сцене Свердловского театра музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Спектакль поставлен в модном сегодня жанре «джукбокса» - сюжет постановки самостоятелен и не связан с реальной биографией музыкантов группы Свердловского рок-клуба. Оригинальная история переносит зрителя из современного Екатеринбурга в лихие 1990-е. Бегунов подчеркнул, что мюзикл произвел на него неизгладимое впечатление.
«С Владимиром Шахриным советовались. Они случайно встретились с режиссером этого спектакля на улицах города, тот поделился идеей, Вова согласился. С ним консультировались по мере создания спектакля. Вчера были на премьере, очень достойное зрелище. Я получил удовольствие. Было очень весело, очень интересно. Главное – можно было расслабиться и вообще не быть автором. Это ярко, смешно, с какими-то фишками местными. Мне кажется, спектакль закрепится в репертуаре. Мы поднялись на сцену, у актеров глаза светились. Прием был фантастический – нечто среднее между большим аншлаговым концертом театральным и рок-н-ролльным безбашенным шоу. Очень по-душевному и по-домашнему. Прекрасно аранжированные партитуры, звучание оркестра. Прекрасная сценография, свет, актеры. Помимо идеи за всем этим я также вижу огромный труд. Честно говоря, восторг. Некоторые песни удивительно интересно прозвучали», - рассказал он.
Собеседник НСН также добавил, что не питает особой любви к жанру байопиков.
«Большая часть байопиков, которые я смотрел, слюни и сопли. Мне это не кажется интересным. На мой взгляд, единственный более-менее вменяемый такой фильм – «Боб Дилан: Никому не известный». Это было интересно, хотя явно наврали. И пусть, это искусство, вранье всегда на пользу идет, если оно в меру и не перечит логике. На мой взгляд, лучше снимать документальный фильм, но сделать это не формально. Пусть придет кто-то и задаст вопросы, которые тебе за 40 лет еще не задавали, чтобы нам тоже было интересно. Хотелось бы какой-то новизны, а так все калька, калька», - отметил он.
В сентября 2025 года группа «Чайф» отметила 40-летие, в этот день вышел 19-й номерной альбом группы под названием «Вот так». При этом предыдущие студийные альбомы группы выходили в 2013 и 2019 годах. Как рассказывал «Культурному гиду НСН» лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, этот релиз не является неким итогом 40-летнего пути группы. Он также скептически отнесся к моде на коллаборации маститых рокеров с рэперами и электронными музыкантами.
