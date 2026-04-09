На сцене Свердловского театра музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Спектакль поставлен в модном сегодня жанре «джукбокса» - сюжет постановки самостоятелен и не связан с реальной биографией музыкантов группы Свердловского рок-клуба. Оригинальная история переносит зрителя из современного Екатеринбурга в лихие 1990-е. Бегунов подчеркнул, что мюзикл произвел на него неизгладимое впечатление.

«С Владимиром Шахриным советовались. Они случайно встретились с режиссером этого спектакля на улицах города, тот поделился идеей, Вова согласился. С ним консультировались по мере создания спектакля. Вчера были на премьере, очень достойное зрелище. Я получил удовольствие. Было очень весело, очень интересно. Главное – можно было расслабиться и вообще не быть автором. Это ярко, смешно, с какими-то фишками местными. Мне кажется, спектакль закрепится в репертуаре. Мы поднялись на сцену, у актеров глаза светились. Прием был фантастический – нечто среднее между большим аншлаговым концертом театральным и рок-н-ролльным безбашенным шоу. Очень по-душевному и по-домашнему. Прекрасно аранжированные партитуры, звучание оркестра. Прекрасная сценография, свет, актеры. Помимо идеи за всем этим я также вижу огромный труд. Честно говоря, восторг. Некоторые песни удивительно интересно прозвучали», - рассказал он.