В Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Карнатака на юге Индии. Об этом пишет газета Hindustan Times.

По предварительной информации, следовавший по встречному направлению автомобиль неожиданно пересек разделитель и столкнулся с автобусом лоб в лоб. Автобус после столкновения загорелся.

Как сообщила газета, в момент ЧП многие из пассажиров спали и не могли выбраться из транспортного средства. В результате погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали.

Ранее в Удмуртии столкнулись на трассе школьный автобус и легковое авто, 14 человек получили травмы, пишет 360.ru.

