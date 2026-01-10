Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
Сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи квартиры в Москве, приобретенной Полиной Лурье. Об этом заявила адвокат новой владелицы недвижимости Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.
Как отметила защитник, у артистки сменился адрес регистрации по месту жительства.
«Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», - заявила Свириденко.
Кроме того, она рассказала, что продавец и покупатель либо уполномоченные ими лица должны были подписать акт приема-передачи жилья. Однако у представителя Долиной не было подтвержденных полномочий.
Ранее Свириденко заявила, что сторона Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения Ларисы Долиной из скандальной квартиры.
