Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»

Главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин.

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что трансляция была доступна четырем миллиардам зрителей по всему миру. При этом мероприятие не вызвало большого интереса в Китае, пишут местные СМИ. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Бачурин, в свою очередь, поддержал российского исполнителя.