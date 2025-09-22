Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»
Шаман выглядел очень достойно на фоне всех конкурсантов «Интервидения», сказал в пресс-центре НСН Илья Бачурин.
Главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин.
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что трансляция была доступна четырем миллиардам зрителей по всему миру. При этом мероприятие не вызвало большого интереса в Китае, пишут местные СМИ. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Бачурин, в свою очередь, поддержал российского исполнителя.
«На мой взгляд, Шаман поступил правильно, когда снялся с голосования. Результат был достигнут, когда к нам в гости приехали все наши друзья, чтобы выступать на одной общей сцене. Нам другого и не надо! Шаман выглядел очень достойно на фоне всех конкурсантов», — сказал собеседник НСН.
Ранее народный артист и продюсер Игорь Матвиенко, который вошел в состав жюри «Интервидения», заявлял, что Шаман может войти в пятерку лидеров конкурса.
«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР
- «Воровайки» заступились за Круга перед депутатами Госдумы
- Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака
- Бачурин объяснил, почему Киркорова не позвали на «Интервидение»
- Контроль за курильщиками в подъезде предложили возложить на УК
- Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»
- Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии
- Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов
- Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО
- Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru