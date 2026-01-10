Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных матчах НХЛ.
В выездном матче чемпионата против «Чикаго» Овечкин забросил одну шайбу, «Вашингтон» выиграл со счетом 5:1. Россиянин забил свой 916-й гол в регулярных чемпионатах лиги.
Число заброшенных Овечкиным шайб в НХЛ с учетом плей-офф достигло 993. Россиянин уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов.
Ранее Овечкин установил историческое достижение, забросив 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
