Правовой бит: Как закон о пропаганде наркотиков заставит музыкантов менять контент
Чётких универсальных критериев, которые работали бы как формула для всех треков, обычно нет, поэтому эксперты вынуждены опираться на контекст композиции, сказала НСН Елена Гринь.
Оперативное полное обновление музыкальных каталогов после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков невозможно из‑за значительного объёма работ. Реалистичный сценарий предполагает поэтапную реализацию — как минимум в течение нескольких месяцев; при этом обработка старых релизов может занять ещё больше времени, сказала НСН доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.
Более 40% песен в российских стриминговых сервисах требуют правок после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, примерно 67% отобранных для изучения композиций относятся к хип-хопу, еще 33% — к поп-музыке или року. Гринь отметила, что чётких универсальных критериев, которые работали бы как формула для всех треков, обычно нет.
«Грань между пропагандой и художественным образом на практике определяется не жанром и не самим фактом упоминания, а тем, как употребление описано: есть ли признаки одобрения/поощрения, романтизации, призыва, инструкции, демонстрации нормальности или привлекательности. Чётких универсальных критериев, которые работали бы как формула для всех треков, обычно нет, а эксперты опираются на контекст текста, общий смысл, оценочную окраску, повторяемость, адресность и предполагаемое влияние на аудиторию», — сказала собеседница НСН.
Гринь также раскрыла возможные последствия для стримингов в случае неудаления треков, нарушающих закон.
«Юридические последствия для стримингов, если правки не внесены: рост регуляторных и судебных рисков, а также требования удалить/ограничить доступ к контенту, предписания об устранении нарушений, штрафы и иные меры ответственности для площадки как распространителя. Плюс коммерческие последствия: вынужденные массовые снятия релизов, претензии правообладателей и репутационные потери», — отметила эксперт.
По ее мнению, выбор стратегии будет зависеть от разных факторов — от сложности текстов до коммерческой целесообразности.
«Что выберут артисты и как быстро наведут порядок: вероятнее всего, многие пойдут по пути редактирования/чистых версий (быстрее и дешевле, чем терять прослушивания и карточки релизов), а часть особенно с принципиальной позицией или сложными для правки текстами предпочтёт удаление или ограничение на отдельных площадках. Полная зачистка каталогов быстро не произойдёт: объём большой, нужны юридическая разметка, согласования с лейблами/дистрибьюторами и техническое перезаливание. Более реалистично этапами, в течение нескольких месяцев как минимум, а по старым релизам процесс может растянуться дольше», — добавила Гринь.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил НСН, что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.
