«Бред и глупость!»: Сын Высоцкого о маркировке книг о жизни отца
Никита Высоцкий заявил НСН, что образ в книгах и фильмах не помогает бороться с наркоманией или пропагандировать плохие вещи.
Маркировка книги о жизни и творчестве Владимира Высоцкого не навредит продажам, но и не поможет бороться с наркоманией, заявил НСН режиссер Никита Высоцкий.
Книгу о жизни и творчестве Владимира Высоцкого промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, опубликованного на сайте Российского книжного союза. Речь идет о книге «Высоцкий: мне есть чем оправдаться перед Ним» под авторством Владимира Новикова. Кроме того, промаркируют три книги о жизни Михаила Булгакова. Высоцкий признался, что не верит в эффективность этой меры.
«Существует практика и законы, понятно, что законодатели борются с плохими вещами. Но с книгами, вычеркиваниями и указаниями – это бред и глупость, имитация бурной деятельности. Это не решает проблему. С моим отцом ничего не случится, книге не навредит, такие запреты ничего не изменят. Конечно, мы все законопослушные граждане и будем следовать всем рекомендациям», - отметил он.
Высоцкий уверен, что маркировка в книгах не поможет бороться с наркоманией.
«Система распространения и вовлечения новых людей в запрещенные вещи – это отлаженные десятилетиями механизмы, книги здесь никак не влияют. Это кривой путь с точки зрения преступной коммерции. Надо хватать людей, которые действительно делают на этом огромные деньги, которые губят десятки тысяч людей, не обязательно создавать образ в книгах или еще где-то, людей вовлекают совсем иначе. С этим бороться сложно и даже опасно, поэтому решили бороться с этим в фильмах и книгах. Люди на самом деле от этого страдают, это страшное явление, но сейчас происходит имитация деятельности», - заключил собеседник НСН.
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл НСН, что суммарно на проверку упоминания наркотиков в книгах его издательство потратило уже десять тысяч человеко-часов, из-за чего даже замедлился выпуск новых книг.
