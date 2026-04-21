«Существует практика и законы, понятно, что законодатели борются с плохими вещами. Но с книгами, вычеркиваниями и указаниями – это бред и глупость, имитация бурной деятельности. Это не решает проблему. С моим отцом ничего не случится, книге не навредит, такие запреты ничего не изменят. Конечно, мы все законопослушные граждане и будем следовать всем рекомендациям», - отметил он.

Высоцкий уверен, что маркировка в книгах не поможет бороться с наркоманией.

«Система распространения и вовлечения новых людей в запрещенные вещи – это отлаженные десятилетиями механизмы, книги здесь никак не влияют. Это кривой путь с точки зрения преступной коммерции. Надо хватать людей, которые действительно делают на этом огромные деньги, которые губят десятки тысяч людей, не обязательно создавать образ в книгах или еще где-то, людей вовлекают совсем иначе. С этим бороться сложно и даже опасно, поэтому решили бороться с этим в фильмах и книгах. Люди на самом деле от этого страдают, это страшное явление, но сейчас происходит имитация деятельности», - заключил собеседник НСН.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл НСН, что суммарно на проверку упоминания наркотиков в книгах его издательство потратило уже десять тысяч человеко-часов, из-за чего даже замедлился выпуск новых книг.

