«Абсолютнейший перебор»: Лукьяненко осудил цензуру в русской классике

Борьба за нравственность в литературе выглядит комично, заявил НСН Сергей Лукьяненко.

Запрещать упоминания наркотических веществ в произведениях 19 века — это имитация серьезной борьбы с важной проблемой, рассказал писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

Книжный портал «Литрес» изучает ситуацию с маркировкой текстов русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Такие новости удивили Лукьяненко.

«Это абсолютнейший перебор, который доводит до абсурда идею борьбы с наркотиками. Никакого смысла в этом нет. Это не будет работать и ни к чему хорошему не приведет. Все сервисы боятся, что какой-нибудь активист закричит, что в книжке Пушкина упоминается наркотик, а вдруг это прочитает ребенок и кинется употреблять. Поэтому некоторые лепят предупреждения на все книги, не проверяя их. Молодежь смотрит на это как на взрослую глупость. Нам бы радоваться, что молодые люди хоть что-то читают, а доходит до того, что книги из школьной программы, которые им положено изучать в 6 классе, запрещают. Мы живем в мире с интернетом, медицинскими научно-популярными сайтами, где все это рассказывается. А тут за то, что Шерлок Холмс употреблял что-то в 19 веке, на книжку лепится целлофан. Это имитация борьбы с серьезной проблемой наркомании. Но пытаться спрятать голову в список и сказать, что у нас ничего нет, это худшие проявления Советского Союза», — отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алена Бжахова
ТЕГИ:РоссияЛитератураПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры