«Абсолютнейший перебор»: Лукьяненко осудил цензуру в русской классике
Борьба за нравственность в литературе выглядит комично, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Запрещать упоминания наркотических веществ в произведениях 19 века — это имитация серьезной борьбы с важной проблемой, рассказал писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Книжный портал «Литрес» изучает ситуацию с маркировкой текстов русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Такие новости удивили Лукьяненко.
«Это абсолютнейший перебор, который доводит до абсурда идею борьбы с наркотиками. Никакого смысла в этом нет. Это не будет работать и ни к чему хорошему не приведет. Все сервисы боятся, что какой-нибудь активист закричит, что в книжке Пушкина упоминается наркотик, а вдруг это прочитает ребенок и кинется употреблять. Поэтому некоторые лепят предупреждения на все книги, не проверяя их. Молодежь смотрит на это как на взрослую глупость. Нам бы радоваться, что молодые люди хоть что-то читают, а доходит до того, что книги из школьной программы, которые им положено изучать в 6 классе, запрещают. Мы живем в мире с интернетом, медицинскими научно-популярными сайтами, где все это рассказывается. А тут за то, что Шерлок Холмс употреблял что-то в 19 веке, на книжку лепится целлофан. Это имитация борьбы с серьезной проблемой наркомании. Но пытаться спрятать голову в список и сказать, что у нас ничего нет, это худшие проявления Советского Союза», — отметил он.
Ранее Лукьяненко назвал НСН главную цель государства в литературе.
Горячие новости
- Светлая отдушина: Лидер «Агаты Кристи» о вкладе Горенбурга в историю русского рока
- Стоматолог предупредил о скрытых рисках при установке пломбы
- «Абсолютнейший перебор»: Лукьяненко осудил цензуру в русской классике
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей
- Журавлев допустил паузу ВСУ перед возможной массированной атакой
- «Уберут к сезону»: Разлив нефтепродуктов в Туапсе не испортит отдых туристов
- Зарплаты россиян могут вырасти на 10-12% во втором полугодии
- «От пневмонии до смерти»: Врач напомнила о вакцинации от трех опасных болезней
- Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав
- Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей