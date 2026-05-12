Кинолог назвал глупостью запрет выгула больше двух собак в парке Останкино
Недопустимо, когда крупную собаку выгуливает маленький ребенок, но если рядом с собаками, которые не проявляют агрессию, находится взрослый человек, запрет выгула больше двух животных выглядит странно, сказал НСН Владимир Уражевский.
Тенденция запрещать выгул больше двух собак одновременно началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы, это глупый запрет, которому не может быть места в цивилизованном мире. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.
Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке. Фотографии запрещающей таблички появились в соцсетях. Уражевский осудил такую инициативу.
«Конечно, это очень плохая тенденция. Все началось с Санкт-Петербурга, где был принят закон, по которому тоже нельзя выгуливать больше двух собак. Это, наверное, одна из самых больших глупостей. Такого нет и не должно быть нигде в цивилизованном мире. Любовь к животным нужно поощрять, дети, которые любят собак, во взрослом возрасте любят не только животных, но и других людей. В районе Останкино уже сделали большой парк для собак, который сейчас закрыт, попасть туда никто не может. Если это инициатива депутатов — это пиар перед осенними выборами, мимо собак никто из них не прошел мимо, все предлагают законопроекты, причем один хуже другого. Если же это инициатива руководства парка, то такие запреты идут вразрез с федеральными законами, парк — не собственность его директора. В любом случае надо снимать с должностей тех, кто предлагает такие инициативы», — сказал Уражевский.
Вместе с тем собеседник НСН назвал недопустимой ситуацию, когда крупные собаки выгуливаются маленькими детьми.
«Другое дело, что с большими собаками не могут гулять маленькие дети. А если это спокойные, милые, добродушные собаки, которые гуляют с семьей, конечно, такой запрет удивителен. Конечно, собаководы тоже должны вести себя корректно и цивилизованно — убирать за своими питомцами, собаки не должны проявлять агрессию, должны находиться на поводках в общественных местах», — подытожил он.
Наличие запрещающих табличек подтвердили в пресс-службе ВДНХ, частью которой является Останкинский парк. По словам представителей парка, для владельцев собак, рост которых не превышает 40 сантиметров в холке, данная информация действует как рекомендация при возможности контролировать всех животных. Если же рост животных в холке больше 40 сантиметров, то одновременный выгул больше двух таких собак противоречит федеральному закону №498-ФЗ, уточнили в пресс-службе.
НСН не обнаружила в законе упоминания о предельно допустимом количестве животных во время выгула.
Ранее адвокат Евгения Филиппова заявила, что за выгул домашних животных на оборудованных пляжах россиянам грозит штраф до 3 тысяч рублей.
