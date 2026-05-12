Тенденция запрещать выгул больше двух собак одновременно началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы, это глупый запрет, которому не может быть места в цивилизованном мире. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке. Фотографии запрещающей таблички появились в соцсетях. Уражевский осудил такую инициативу.

«Конечно, это очень плохая тенденция. Все началось с Санкт-Петербурга, где был принят закон, по которому тоже нельзя выгуливать больше двух собак. Это, наверное, одна из самых больших глупостей. Такого нет и не должно быть нигде в цивилизованном мире. Любовь к животным нужно поощрять, дети, которые любят собак, во взрослом возрасте любят не только животных, но и других людей. В районе Останкино уже сделали большой парк для собак, который сейчас закрыт, попасть туда никто не может. Если это инициатива депутатов — это пиар перед осенними выборами, мимо собак никто из них не прошел мимо, все предлагают законопроекты, причем один хуже другого. Если же это инициатива руководства парка, то такие запреты идут вразрез с федеральными законами, парк — не собственность его директора. В любом случае надо снимать с должностей тех, кто предлагает такие инициативы», — сказал Уражевский.