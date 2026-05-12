Россиянам рассказали, что позволит быстро снять стресс на работе
Снизить тревожность и уменьшить стресс на работе позволит наведение порядка в документах. Об этом «Газете.Ru» заявила психолог, психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина.
Она указала, что любая деятельность, возвращающая ощущение структуры, «символически и практически восстанавливает границы», тогда как стопка бумаг или неразобранный файл «усиливают фоновое напряжение».
«Сам процесс упорядочивания – это простая деятельность с быстрым результатом. В ситуации тревоги, где много неопределённого и неконтролируемого, это дает переживание завершенности и эффективности», — пояснила эксперт.
Бодрягина также добавила, что если тревога носит устойчивый характер, то лучше всего обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.
Ранее врач-нутрициолог Марина Иванова заявила, что хронический стресс является одной из главных причин ухудшения памяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Кинолог назвал глупостью запрет выгула больше двух собак в парке Останкино
- Россиянам рассказали, что позволит быстро снять стресс на работе
- Правовой бит: Как закон о пропаганде наркотиков заставит музыкантов менять контент
- Карпин рассказал, кого можно назвать лучшим игроком сборной России
- Россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости
- Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил
- Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»
- В Оренбурге при атаке БПЛА ВСУ были повреждены три квартиры
- «Дискотека победила библиотеку»: Из-за чего возникают жалобы на подготовку актеров
- Антракт для попкорна: Что мешает кинотеатрам делать перерывы в середине фильма