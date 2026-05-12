Россиянам рассказали, что позволит быстро снять стресс на работе

Снизить тревожность и уменьшить стресс на работе позволит наведение порядка в документах. Об этом «Газете.Ru» заявила психолог, психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина.

Тревожным россиянам посоветовали «вышагивать» проблемы

Она указала, что любая деятельность, возвращающая ощущение структуры, «символически и практически восстанавливает границы», тогда как стопка бумаг или неразобранный файл «усиливают фоновое напряжение».

«Сам процесс упорядочивания – это простая деятельность с быстрым результатом. В ситуации тревоги, где много неопределённого и неконтролируемого, это дает переживание завершенности и эффективности», — пояснила эксперт.

Бодрягина также добавила, что если тревога носит устойчивый характер, то лучше всего обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Ранее врач-нутрициолог Марина Иванова заявила, что хронический стресс является одной из главных причин ухудшения памяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / DPA
