СМИ: Почти половина музыкальных треков в РФ потребует переработки
Почти половина музыкальных треков в России потребует переработки из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal пишут «Ведомости».
Уточняется, что было изучено почти более 840 песен разных жанров, находящихся на музыкальных сервисах и выпущенных до 1 марта 2026 года. Выяснилось, что для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требуется переработать 41% треков.
Газета отмечается, что больше всего корректировок придётся внести авторам композиций в жанре хип-хоп, на которые пришлось около 50%. В поп-музыке и роке переработка потребуется для 33% песен.
Ранее сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что с российских стриминговых сервисов удалили три альбома коллектива, однако после внесения изменений они снова станут доступны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
