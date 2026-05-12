СМИ: Почти половина музыкальных треков в РФ потребует переработки

Почти половина музыкальных треков в России потребует переработки из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal пишут «Ведомости».

Даванков попросит Минюст проверить маркировку классики

Уточняется, что было изучено почти более 840 песен разных жанров, находящихся на музыкальных сервисах и выпущенных до 1 марта 2026 года. Выяснилось, что для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требуется переработать 41% треков.

Газета отмечается, что больше всего корректировок придётся внести авторам композиций в жанре хип-хоп, на которые пришлось около 50%. В поп-музыке и роке переработка потребуется для 33% песен.

Ранее сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что с российских стриминговых сервисов удалили три альбома коллектива, однако после внесения изменений они снова станут доступны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
