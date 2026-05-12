Военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат»

Перехватить ракету «Сармат» не в состоянии ни одна система противоракетной обороны (ПРО). Об этом RT заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, данная ракета может быть оснащена 10-ю боеголовками индивидуального наведения, каждая из которых способна лететь «с гиперзвуковой скоростью, доходящей до 20 скоростей звука».

«Таких ракет нет ни у кого в мире, так что перехватить эти боеголовки не в состоянии ни одна система противоракетной воздушной обороны», — резюмировал он.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил российскому лидеру Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
