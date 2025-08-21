Он резко высказался против наркотиков и указал на необходимость убрать их с улиц.



«Употреблять наркотики плохо, современные вещества чрезвычайно опасны из-за сплошной химии. Я категорически против как самих наркотиков, так и их пропаганды. Вопрос в том, как избавить общество от этого. К примеру, если я заеду в какой-нибудь спальный столичный район и посмотрю по сторонам, то в течение трех часов буду знать, где и что запрещенного там продается. Неужели участковый не знает об этом? Лучшая борьба с наркотиками – недопущение их на улицы», - выразил уверенность собеседник НСН.

По его словам, участники группы «Агаты Кристи» - законопослушные люди, и если им укажут на нечто противоправное в песнях, то музыканты будут следовать букве закона.