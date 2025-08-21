Никакой «Жизни по вызову!»: Вадим Самойлов призвал убрать насилие с телеэкранов
Медиасреду нужно очистить от лишнего мусора, налета криминала и легковесности, а лучшее средство борьбы с наркотиками - недопущение их на улицы, сказал НСН Вадим Самойлов.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе со спецкором НСН заявил о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента.
Музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года. По данным «Коммерсант», большинство артистов не удаляли свои треки, а прислали новые версии. Самойлов указал на тревожный культ насилия на российских телеэкранах.
«Сама попытка как-то урегулировать медиасреду - назревшая и совершенно очевидная. Однако темы наркотиков и алкоголя, на мой взгляд, не являются самыми главными вопросами в этом регулировании. Я считаю, что культ насилия в большей степени является проблемой. Речь идет, например, о бесконечных сериалах про криминал. Тревожит само засилье на ТВ поверхностного контента, состоящего либо из чего-то глупого, либо из криминального. Считается, что зрителям нужно дать хлеба и зрелищ: людям надо поржать и посмотреть, как дерутся мужики. Однако люди – намного более умные существа. Нашу медиасреду нужно нормализовать - очистить от лишнего мусора, налета криминала и легковесности. Например, эти многочисленные сериалы по типу «Жизнь по вызову». Мы знаем, что дурной пример заразителен. Проблема заключается в количестве подобного контента на наших телеэкранах», - сказал музыкант.
Он резко высказался против наркотиков и указал на необходимость убрать их с улиц.
«Употреблять наркотики плохо, современные вещества чрезвычайно опасны из-за сплошной химии. Я категорически против как самих наркотиков, так и их пропаганды. Вопрос в том, как избавить общество от этого. К примеру, если я заеду в какой-нибудь спальный столичный район и посмотрю по сторонам, то в течение трех часов буду знать, где и что запрещенного там продается. Неужели участковый не знает об этом? Лучшая борьба с наркотиками – недопущение их на улицы», - выразил уверенность собеседник НСН.
По его словам, участники группы «Агаты Кристи» - законопослушные люди, и если им укажут на нечто противоправное в песнях, то музыканты будут следовать букве закона.
«Если появится какой-то список, если начнутся какие-то действия, то можно будет пойти в суд. У «Агаты Кристи», например, есть две песни с упоминанием наркотиков, но упоминания - метафорические. Мы - законопослушные люди. Если нам скажут, что нельзя, то мы галочки поставим, куда надо. Однако стоит помнить, что квалификация наших судов в сфере интеллектуальной собственности и авторского права пока что недостаточная. В этой теме пионеры, конечно, американцы. Если наша судебная экспертиза подтянется, начнет лучше разбираться в нюансах, то все будет хорошо», - заключил музыкант.
Ранее директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил «Радиоточке НСН», что слово «пропаганда» трактуется слишком широко, поэтому все исполнители и лейблы ищут опасный смысл в своих треках, чтобы, если что-то не так, заменить их версии на стримингах.
