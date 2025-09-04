Мазаев рассказал, на кого направлен запрет на пропаганду наркотиков в песнях
Сергей Мазаев в эфире НСН заявил, что в школе ничего не знал про наркотики, а современные подростки слушают песни про это.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил НСН, что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.
«Не знаю, есть ли у меня треки, которые могли бы как-то попасть под этот закон. Пропаганда наркотиков – это, конечно, плохо. И законодатели имеют в виду не меня, не Шевчука, а молодежь, которая пошла за Моргенштернами (признан в РФ иноагентом) и так далее. Я вообще ничего не знал про наркотики в школе, никогда не слышал. Наркотики – конечно, это зло, человечество научилось это лекарство использовать для кайфа», - рассказал он.
Он призвал молодых людей учиться и увлекаться чем-то полезным и интересным.
«Молодежь должна заниматься другими вещами. Надо учиться, уважать учителей. Учителя – это главные люди во вселенной, я так считаю. Вот как нас воспитали учителя, такими мы и будем. Меня увлекли в свое время математикой и музыкой. У меня детство было не очень семейное, а учителей я обожал», - добавил музыкант.
Напомним, музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН» о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента. По его словам, лучшее средство борьбы с наркотиками - недопущение их на улицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мазаев рассказал, на кого направлен запрет на пропаганду наркотиков в песнях
- В России рентабельных запасов нефти хватит на 25 лет
- Над территорией России уничтожили 46 украинских беспилотников
- В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера
- Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
- Путин: Киев после отвода войск угрожал Москве «отвернуть голову»
- Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
- Мэр Казани неожиданно замотивировал школьников не учиться на отлично
- СМИ: В России резко подорожает куриное мясо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru