Он призвал молодых людей учиться и увлекаться чем-то полезным и интересным.

«Молодежь должна заниматься другими вещами. Надо учиться, уважать учителей. Учителя – это главные люди во вселенной, я так считаю. Вот как нас воспитали учителя, такими мы и будем. Меня увлекли в свое время математикой и музыкой. У меня детство было не очень семейное, а учителей я обожал», - добавил музыкант.

Напомним, музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН» о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента. По его словам, лучшее средство борьбы с наркотиками - недопущение их на улицы.

