Пианист Сафронов-Затравкин рассказал, как воспитать талантливого ребенка

Ранее стало известно, что престижный международный конкурс имени Шопена в американском Нэшвилле завершился триумфом 12-летнего российского музыканта Елисея Мысина - он выиграл первую премию и получил приз зрительских симпатий. Лука Сафронов-Затравкин указал на необходимость родителям быть строгими с ребенком, если они хотят из него вырастить победителя.



«Наша школа воспитания талантливых детей такая же, как и школа по дрессировке талантливых животных: у нас лучший в мире цирк и лучшие в мире дети-музыканты, танцовщики и так далее. Это все потому, что методы воспитания кнутом и пряником одинаковы. Это не плохо, это не хорошо, это наша действительность, в которой мы существуем и растим чемпионов. Иногда с ребенком нужно быть строгим и дать ему вовремя пинка, если он не хочет делать то, к чему у него есть талант и способности, которые очевидны всем окружающим. Нельзя дать ему упустить свой шанс», - заявил собеседник НСН.

По его словам, фортепиано является универсальным инструментом для распознавания у ребенка таланта к музыке, однако к мнению самого юного музыканта нужно обязательно прислушиваться.



«Я считаю, что фортепиано – универсальный музыкальный инструмент, который показывает наличие слуха, ритма. На нем достаточно просто играть по сравнению с другими инструментами, он легок к восприятию. Ребенок, конечно, идет туда, куда его приводят родители, но если они чуткие, то они почувствуют, что ребенку не нравится фортепиано, а нравится, например, скрипка. Тогда родителям стоит перезаписать ребенка на скрипку», - отметил пианист.