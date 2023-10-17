Пианист Сафронов-Затравкин рассказал, как воспитать талантливого ребенка
Школа воспитания талантливых детей такая же, как и школа по дрессировке талантливых животных, смело заявил НСН пианист Лука Сафронов-Затравкин.
С ребенком нужно быть строгим, когда он не хочет делать то, к чему у него есть талант, заявил НСН сын российского художника Никаса Сафронова, лауреат 16 международных конкурсов, пианист Лука Сафронов-Затравкин.
Ранее стало известно, что престижный международный конкурс имени Шопена в американском Нэшвилле завершился триумфом 12-летнего российского музыканта Елисея Мысина - он выиграл первую премию и получил приз зрительских симпатий. Лука Сафронов-Затравкин указал на необходимость родителям быть строгими с ребенком, если они хотят из него вырастить победителя.
«Наша школа воспитания талантливых детей такая же, как и школа по дрессировке талантливых животных: у нас лучший в мире цирк и лучшие в мире дети-музыканты, танцовщики и так далее. Это все потому, что методы воспитания кнутом и пряником одинаковы. Это не плохо, это не хорошо, это наша действительность, в которой мы существуем и растим чемпионов. Иногда с ребенком нужно быть строгим и дать ему вовремя пинка, если он не хочет делать то, к чему у него есть талант и способности, которые очевидны всем окружающим. Нельзя дать ему упустить свой шанс», - заявил собеседник НСН.
По его словам, фортепиано является универсальным инструментом для распознавания у ребенка таланта к музыке, однако к мнению самого юного музыканта нужно обязательно прислушиваться.
«Я считаю, что фортепиано – универсальный музыкальный инструмент, который показывает наличие слуха, ритма. На нем достаточно просто играть по сравнению с другими инструментами, он легок к восприятию. Ребенок, конечно, идет туда, куда его приводят родители, но если они чуткие, то они почувствуют, что ребенку не нравится фортепиано, а нравится, например, скрипка. Тогда родителям стоит перезаписать ребенка на скрипку», - отметил пианист.
Он разъяснил, какими качествами должен обладать настоящий музыкант, чтобы зрителю было интересно его слушать.
«Как-то мой отец сказал мне, что не стоит заниматься музыкой, если планируешь занимать вторые места. Это был мой первый международный конкурс в Германии, тогда я получил серебро. Спустя много лет я понял, что отец не хотел меня обидеть, он так хотел стимулировать. В детстве ребенка нужно стимулировать на победы, на соревнования, на юношеский максимализм», - заключил артист.
Ранее российская пианистка Аниса Дажаева в интервью НСН рассказала о победе на международном конкурсе в Вероне и отношении в Италии к музыкантам из нашей страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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