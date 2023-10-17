Двенадцатилетний российский музыкант выиграл конкурс пианистов в Нэшвилле

Российский 12-летний пианист Елисей Мысин выиграл Первую премию и приз зрительских симпатий на престижном международном конкурсе имени Шопена в США.

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В соревновании принимали участие 26 лучших юных пианистов со всего мира. Елисей был единственным представителем из России и самым младшими среди конкурсантов.

Елисей учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Мальчик играет на инструменте с четырех лет и уже добился небывалого успеха. Так, в феврале этого года юный пианист победил на Международном конкурсе юных пианистов им. Шумана в Дюссельдорфе, а уже в июле выиграл Международный конкурс юных пианистов в Кливленде, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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