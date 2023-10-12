«Большой сюрприз!»: Пианистка Аниса Дажаева о триумфе россиян в Вероне

Организаторы и публика тепло принимали российских участников, а многие иностранцы исполняли Рахманинова и Скрябина, рассказала в эфире НСН 20-летняя пианистка.

Российская пианистка Аниса Дажаева в интервью НСН рассказала о победе на международном конкурсе в Вероне и отношении в Италии к музыкантам из нашей страны.

Проходивший в Вероне 11-й международный конкурс пианистов «Verona International Piano Competition» собрал более 40 участников из 23 стран. 20-летняя Дажаева получила первую премию и три специальных приза. Помимо нее вышли в финал конкурса и стали лауреатами еще двое россиян: 17-летняя Майя Оганян и 26-летний Симон Каракулиди.

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«Спасибо за поздравления! В конкурсе участвовали пианисты в возрасте до 36 лет, он состоял из пяти туров, первым был отбор по видео, а последним – выступление с оркестром. География конкурса была широкой: заявки подавали участники из 20 с лишних стран, отбор прошли 45 человек. Мне присудили первую премию и три спецприза - специальный приз "Peppino Milani", приз "Carlo Montanari" от студенческого жюри в финале и приз "Radomir Melmuka" за лучшее исполнение концерта с оркестром. Ранее я не участвовала в этом конкурсе и победа стала для меня большим сюрпризом», - рассказала Аниса, ставшая победительницей "самого юного" финала в истории конкурса в Вероне.

По ее словам, россияне не чувствовали в Италии никакой предвзятости со стороны организаторов, а наоборот.

«Я чувствовала теплое и доброжелательное отношение, как со стороны устроителей конкурса и жюри, так и со стороны публики. Многие участники из разных стран играли произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Александра Скрябина. В полуфинал прошли все четыре участника из России, приехавшие на конкурс. С другими финалистами до конкурса я знакома не была», - отметила пианистка.

Дажаева добавила, что получила музыкальное образование в Москве, а сейчас учится в консерватории.

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«Я родилась в Москве, начала обучаться музыке в детской музыкальной школе, в 11 лет поступила в среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных, проучилась там четыре года и перешла в Центральную музыкальную школу. Там моими учителями были Андрей Жаворонков и профессор Михаил Воскресенский. Сейчас я учусь на втором курсе Московской государственной консерватории имени Чайковского у пианиста Юрия Фаворина. В будущем я бы хотела еще участвовать в крупных конкурсах», - заключила собеседница НСН.

Ранее легендарный саксофонист Игорь Бутман рассказал НСН, как записывал в Москве альбом вместе со звездой мирового джаза, американским контрабасистом Эдди Гомесом и пианистом Андреем Кондаковым, входящими в состав квартета «Blues For 4».

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ФОТО: The River News
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