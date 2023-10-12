«Большой сюрприз!»: Пианистка Аниса Дажаева о триумфе россиян в Вероне

Российская пианистка Аниса Дажаева в интервью НСН рассказала о победе на международном конкурсе в Вероне и отношении в Италии к музыкантам из нашей страны.

Проходивший в Вероне 11-й международный конкурс пианистов «Verona International Piano Competition» собрал более 40 участников из 23 стран. 20-летняя Дажаева получила первую премию и три специальных приза. Помимо нее вышли в финал конкурса и стали лауреатами еще двое россиян: 17-летняя Майя Оганян и 26-летний Симон Каракулиди.