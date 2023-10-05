Чаще всего россияне пропускают уроки физкультуры и музыки
5 октября 202314:04
Чаще всего россияне во время учебы в школе прогуливали физкультуру (36%) и музыку (34%). На третьем месте среди предметов, которые граждане время от времени игнорировали, иностранный язык (11%). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной экосистемы «Самолетум».
Самым любимым предметом опрошенные назвали математику (37%). В пятерку вошли также уроки русского языка и литературы, биологию и информатику.
Также, как отмечает издание, подавляющее большинство россиян (94%) помнят имя своего первого классного руководителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru