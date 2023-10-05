Чаще всего россияне пропускают уроки физкультуры и музыки

Чаще всего россияне во время учебы в школе прогуливали физкультуру (36%) и музыку (34%). На третьем месте среди предметов, которые граждане время от времени игнорировали, иностранный язык (11%). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной экосистемы «Самолетум».

Самым любимым предметом опрошенные назвали математику (37%). В пятерку вошли также уроки русского языка и литературы, биологию и информатику.

Также, как отмечает издание, подавляющее большинство россиян (94%) помнят имя своего первого классного руководителя.



