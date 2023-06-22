Легенда джаза из США Эдди Гомес записывает в России новый альбом
Звезда мирового джаза, американский контрабасист Эдди Гомес (на фото второй слева) приехал в Россию записывать на студии «Vintage Records» новый альбом вместе с участниками квартета «Blues For 4» («Блюз на четверых»).
Один из самых ярких и узнаваемых контрабасистов мира вместе с саксофонистом Игорем Бутманом посетил студию в четверг, 22 июня и выразил восторг от появления там белого рояля «Steinway & Sons». Игорь Бутман рассказал НСН, почему американец Эдди Гомес решил записать альбом именно в России.
«Мы пригласили Эдди Гомеса и решили использовать его пребывание в России по-максимуму. Мы хотели сыграть два концерта в Москве, один в Петербурге, и сделать запись наших новых композиций. Эдди с удовольствием согласился, и поэтому сегодня мы здесь в этой студии работаем над новым альбомом. Я здесь писался пару раз и всегда мечтал вернуться и записать живой альбом. Есть все технические возможности, замечательный парк микрофонов, очень правильная акустика, кроме того студия приобрела потрясающее фортепьяно. Белый рояль Steinway – он изначально хороший, но когда пианист Андрей Кондаков сегодня сел за него играть, он сказал, что потрясающий рояль», - отметил Бутман.
По его словам, Ленни Уайта, который не смог приехать в Россию, но не из-за политических причин, в квартете успешно заменил барабанщик Эдуард Зизак. Название нового альбома еще не выбрали, при этом рассматривается вариант «Reunion».
В классический состав «Blues For 4» входят россияне Игорь Бутман и Андрей Кондаков, а также американцы Эдди Гомес и Ленни Уайт.
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