Легенда джаза из США Эдди Гомес записывает в России новый альбом

«Мы пригласили Эдди Гомеса и решили использовать его пребывание в России по-максимуму. Мы хотели сыграть два концерта в Москве, один в Петербурге, и сделать запись наших новых композиций. Эдди с удовольствием согласился, и поэтому сегодня мы здесь в этой студии работаем над новым альбомом. Я здесь писался пару раз и всегда мечтал вернуться и записать живой альбом. Есть все технические возможности, замечательный парк микрофонов, очень правильная акустика, кроме того студия приобрела потрясающее фортепьяно. Белый рояль Steinway – он изначально хороший, но когда пианист Андрей Кондаков сегодня сел за него играть, он сказал, что потрясающий рояль», - отметил Бутман.

По его словам, Ленни Уайта, который не смог приехать в Россию, но не из-за политических причин, в квартете успешно заменил барабанщик Эдуард Зизак. Название нового альбома еще не выбрали, при этом рассматривается вариант «Reunion».

В классический состав «Blues For 4» входят россияне Игорь Бутман и Андрей Кондаков, а также американцы Эдди Гомес и Ленни Уайт.

