Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Гнатова
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба украинских Вооружённых сил (ВСУ) Андрея Гнатова. Об этом сообщает RT.
Согласно указу, который опубликован на сайте офиса украинского лидера, новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк.
Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, назначив на этот пост Михаила Драпатого.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, смена главкома ВСУ не приведёт к каким-либо изменениям на фронте - они лишь «потряхивают изнутри киевский режим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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