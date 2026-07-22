Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба украинских Вооружённых сил (ВСУ) Андрея Гнатова. Об этом сообщает RT.

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Согласно указу, который опубликован на сайте офиса украинского лидера, новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк.

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, назначив на этот пост Михаила Драпатого.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, смена главкома ВСУ не приведёт к каким-либо изменениям на фронте - они лишь «потряхивают изнутри киевский режим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВСУУкраинаВладимир Зеленский

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