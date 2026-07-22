Россиянам раскрыли шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей

Для достижения отметки 100 рублей доллару необходимо укрепиться почти на 30%. Об этом «Ленте.ру» заявила экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

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По её словам, в данном случае речь будет идти не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии. Она считает, что «устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным».

«Это возможно лишь при одновременном сочетании нескольких негативных факторов: существенном снижении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики», — указала эксперт.

Вепренцева также добавила, что вероятность достижения долларом отметки 100 рублей возрастает на горизонте двух-трех лет.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев Резко призвал не избавляться от накопленных долларов, а также посоветовал не держать все сбережения в одной валюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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