Россиянам раскрыли шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей
Для достижения отметки 100 рублей доллару необходимо укрепиться почти на 30%. Об этом «Ленте.ру» заявила экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.
По её словам, в данном случае речь будет идти не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии. Она считает, что «устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным».
«Это возможно лишь при одновременном сочетании нескольких негативных факторов: существенном снижении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики», — указала эксперт.
Вепренцева также добавила, что вероятность достижения долларом отметки 100 рублей возрастает на горизонте двух-трех лет.
Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев Резко призвал не избавляться от накопленных долларов, а также посоветовал не держать все сбережения в одной валюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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