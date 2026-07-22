Глава комитета Госдумы по труду Нилов заявил, что не будет переизбираться

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что не намерен переизбираться в палату парламента нового созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, он продолжит исполнять свои обязанности до начала работы новой Госдумы.

«Всё будет работать и дальше в том же формате, как и работало, пока не придёт в комитет новый руководитель», - добавил парламентарий.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Ярослав Нилов был исключен из партии за нарушение партийной дисциплины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
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