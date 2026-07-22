Россиянам назвали признаки головной боли, требующей вызова скорой помощи
Вызывать скорую помощь следует в случае, если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова.
Он отметила, что также вызвать скорую помощь необходимо, когда головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица и нарушениями речи, или если привычные препараты не помогают. Эксперт указала, что в данных случаях речь может идти не только о мигрени, но и об инсульте.
Кадымова добавила, что если приступы головной боли сопровождаются рвотой, то это повод обратиться к врачу. Также записаться к специалисту следует в случаях, когда приступы случаются не менее четырёх раз в месяц.
«В последние годы была открыта роль особого белка, который выделяется во время боли. ... Против него создали специальные препараты... Это уже терапия, специально созданная для лечения мигрени», — заключила врач.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Егор Новиков заявил, что холодные руки могут свидетельствовать о наличии у человека серьёзных отклонений здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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