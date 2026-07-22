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На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, обеспокоенные загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях в 1572 году произошла судьбоносная Битва при Молодях, когда русские войска обратили в бегство армию крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 1990-е она кишела рыбой, однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.

«Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка - все было. Вода была чистая. Мы ходили в трудовой лагерь и утром, в подъем ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас же к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон, рыбы там практически нет. А когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Был просто ковер из мертвой рыбы», - рассказал НСН местный житель Александр Киселев.

По его словам, очистные сооружения у истока Рожайки годами ждут ремонта, сроки которого чиновники постоянно переносят.

«Местные власти говорят, что мы будем делать проект, один проект сделают - он лежит-лежит и устаревает, опять нужно новый проект делать, и так далее по кругу. Единственное, что они смогли сделать, – оградили эти неработающие очистные сооружения забором. Никто не видит – значит нет проблем, и никто ничего не будет делать опять», - возмутился собеседник НСН.

Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой разобраться в ситуации.

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Другая просьба о помощи пришла к нам от жителей 25-этажного дома на улице Дёмин Луг в Балашихе. Мусоропровод там превратился в решето, в итоге две тысячи жителей дома страдают от ужасных запахов, а по их двору уже бегают крысы величиной с кошку.

«Мы живем в 25-этажном доме в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. В самом доме около двух тысяч жителей, во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей, у нас школа, детские сады. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он в принципе может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже есть крысы, они очень-очень крупные, размером буквально с кошку, спокойно ходят по тротуарчикам и по газонам, пугая местных жителей и детей. Многие владельцы собак в нашем районе даже побаиваются подходить к подъездам, где стоит мусорка», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи.