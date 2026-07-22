«Битва за Рожайку!»: Деревня Молоди просит спасти реку, а Балашиху пугают крысы
Жителей Подмосковья ужаснул «ковер из мертвой рыбы» в реке Рожайка, а 25-этажный дом в Балашихе страдает из-за прогнившего мусоропровода и крыс размером с кошку.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, не решающиеся годами.
Так, жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс.
При этом хорошие новости пришли из Твери, власти которой наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова.
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На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, обеспокоенные загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях в 1572 году произошла судьбоносная Битва при Молодях, когда русские войска обратили в бегство армию крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 1990-е она кишела рыбой, однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
«Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка - все было. Вода была чистая. Мы ходили в трудовой лагерь и утром, в подъем ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас же к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон, рыбы там практически нет. А когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Был просто ковер из мертвой рыбы», - рассказал НСН местный житель Александр Киселев.
По его словам, очистные сооружения у истока Рожайки годами ждут ремонта, сроки которого чиновники постоянно переносят.
«Местные власти говорят, что мы будем делать проект, один проект сделают - он лежит-лежит и устаревает, опять нужно новый проект делать, и так далее по кругу. Единственное, что они смогли сделать, – оградили эти неработающие очистные сооружения забором. Никто не видит – значит нет проблем, и никто ничего не будет делать опять», - возмутился собеседник НСН.
Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой разобраться в ситуации.
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Другая просьба о помощи пришла к нам от жителей 25-этажного дома на улице Дёмин Луг в Балашихе. Мусоропровод там превратился в решето, в итоге две тысячи жителей дома страдают от ужасных запахов, а по их двору уже бегают крысы величиной с кошку.
«Мы живем в 25-этажном доме в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. В самом доме около двух тысяч жителей, во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей, у нас школа, детские сады. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он в принципе может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже есть крысы, они очень-очень крупные, размером буквально с кошку, спокойно ходят по тротуарчикам и по газонам, пугая местных жителей и детей. Многие владельцы собак в нашем районе даже побаиваются подходить к подъездам, где стоит мусорка», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
По ее словам, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи.
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