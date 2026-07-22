Опрос: Подработать летом планирует каждый четвертый россиянин от 18 до 24 лет
Подработать летом планирует каждый четвертый (24%) россиянин от 18 до 24 лет. Об этом со ссылкой на иссследование hh.ru пишет «Лента.ру».
Отмечается, что они хотели бы заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, не выходя при этом на полную ставку. Так, 67% респондентов указали, что не желают рисковать доходом или рабочим местом, поэтому не рассматривают формат «карьерных каникул».
«Для поколения зумеров сегодня характерен прагматичный подход к карьере. Даже те, кто рассматривает возможность взять паузу в работе, чаще не готовы полностью отказываться от заработка», — заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Сообщается, что полностью отказаться от работы на лето готовы лишь 3% молодых россиян.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что поколение зумеров (рождённых примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) сложно вовлекать в трудовую занятость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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