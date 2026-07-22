ВС РФ поразили в Одессе портовую инфраструктуру и склады с БПЛА
Российская армия продолжила наносить ударов по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В частности, в порту «Черноморск» был нанесён удар по сухогрузу с грузом для обеспечения украинской армии и резервуарам с ГСМ.
Также в порту Одессы и Черноморска были поражены объекты портовой инфраструктуре, которую использовали для хранения военных грузов. Кроме того, в Одессе и Молодежном были нанесены удары по трём складам с БПЛА.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявили, что ответы России на удары ВСУ по её территории будут зеркальными, но «в несколько раз мощнее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Уходи и дверь закрой: Какие компании не смогут вернуться в Россию
- Россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах
- Врач объяснил, как не подхватить вирус Коксаки на отдыхе
- Россиянам рассказали, как бороться с отравителями собак и кошек
- Россиянам назвали признаки головной боли, требующей вызова скорой помощи
- «Битва за Рожайку!»: Деревня Молоди просит спасти реку, а Балашиху пугают крысы
- ВС РФ поразили в Одессе портовую инфраструктуру и склады с БПЛА
- Певица Margo захотела «рыцарский» концерт после Дмитриенко и Крида
- Россиянам раскрыли шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей
- Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы