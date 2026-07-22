ВС РФ поразили в Одессе портовую инфраструктуру и склады с БПЛА

Российская армия продолжила наносить ударов по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Армия России нанесла удар по газоперерабатывающей установке на Украине

В частности, в порту «Черноморск» был нанесён удар по сухогрузу с грузом для обеспечения украинской армии и резервуарам с ГСМ.

Также в порту Одессы и Черноморска были поражены объекты портовой инфраструктуре, которую использовали для хранения военных грузов. Кроме того, в Одессе и Молодежном были нанесены удары по трём складам с БПЛА.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявили, что ответы России на удары ВСУ по её территории будут зеркальными, но «в несколько раз мощнее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРакетный УдарУкраинаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры