ВС РФ поразили в Одессе портовую инфраструктуру и склады с БПЛА

В частности, в порту «Черноморск» был нанесён удар по сухогрузу с грузом для обеспечения украинской армии и резервуарам с ГСМ.

Также в порту Одессы и Черноморска были поражены объекты портовой инфраструктуре, которую использовали для хранения военных грузов. Кроме того, в Одессе и Молодежном были нанесены удары по трём складам с БПЛА.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявили, что ответы России на удары ВСУ по её территории будут зеркальными, но «в несколько раз мощнее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».