Песчаная буря и плюшевое «счастье»: ДДТ и Пневмослон проводили концертное лето

Последние выходные лета отгремели яркими московскими концертами «Пневмослона», «Uma2rman» и «Эпидемии», на одном из которых удалось побывать корреспонденту НСН.

При этом масштабный визит российских рок-групп в Казахстан подпортила песчаная буря, сдувшая со сцены «Слот» и «Мураками». Вместе с тем погодный коллапс не помешал первому за полтора года концерту «ДДТ», а также группам «Сплин» и «Мумий Тролль», давно не выступавшим в России.

МОСКВА: «СЕРЁГА» И ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ

Те, кто хоть раз был на концерте «Пневмослона», запоминают это надолго. Музыканты из Санкт-Петербурга традиционно устраивает яркие перформансы «на грани фола», а их хиты изобилуют колоритными речевыми оборотами.

Так было в феврале 2022-го, когда «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина», став «группой года», так было и в минувшую субботу на сцене клуба Вase, куда заглянула корреспондент НСН.

Фанаты группы растянули огромные плакаты, размахивали флагами «Пневмослона» и радостно рубились в слэме. В танцевальную бурю вовлекались и хрупкие девушки. В их числе оказалась корреспондент НСН, которая, опасаясь невольного участия в слэме, разместила свое журналистское тело подальше от сцены, но это не помогло. Облитая пивом, она пустилась в пляс под зажигательные ритмы «Разящей руки».

Весь зал охотно участвовал в психологической терапии выплеска негативных эмоций. При этом магический эффект создала вовсе не Елена Блиновская, а песня «Серега», повествующей о друге, который постоянно дает советы и является «экспертом» во всех областях.

Ну и не обошлось без фирменного перформанса от «Пневмослона» . На этот раз солист группы запустил в зал талисман в виде плюшевого фаллоса, наделенный способностью приносить удачу и благополучие.

А вот металлисты из группы «Эпидемия» заряжали в выходные Москву другой магией.

Участники гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра» в воскресенье дали акустический концерт на корабле, который, по признанию зрителей, превратился в «волшебную сказку»

«Всем спасибо за приятный и вместе с тем огненный вечер на корабле! Отдельная благодарность за флешмобы», - написал музыканты «Эпидемии» по итогам концерта.

Флэшмобы запускали девушки с первого ряда. В частности, во время исполнения песни «Всадник изо льда» зрители прилепили к телефонам ледяные сердечки и подсвечивали их фонариками.

Ну а группа «Uma2rman», также выступавшая в августе на «Молодых ветрах», подвела черту под московским летом уличным концертом в «Музеоне» у Парка Культуры