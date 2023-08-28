Песчаная буря и плюшевое «счастье»: ДДТ и Пневмослон проводили концертное лето
Юрий Шевчук дал первый концерт за полтора года, буря и дождь чуть не смели со сцены «Мумий Тролль», а «Пневмослон» провел «серего-терапию» и придумал замену свадебному букету.
Последние выходные лета отгремели яркими московскими концертами «Пневмослона», «Uma2rman» и «Эпидемии», на одном из которых удалось побывать корреспонденту НСН.
При этом масштабный визит российских рок-групп в Казахстан подпортила песчаная буря, сдувшая со сцены «Слот» и «Мураками». Вместе с тем погодный коллапс не помешал первому за полтора года концерту «ДДТ», а также группам «Сплин» и «Мумий Тролль», давно не выступавшим в России.
МОСКВА: «СЕРЁГА» И ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ
Те, кто хоть раз был на концерте «Пневмослона», запоминают это надолго. Музыканты из Санкт-Петербурга традиционно устраивает яркие перформансы «на грани фола», а их хиты изобилуют колоритными речевыми оборотами.
Так было в феврале 2022-го, когда «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина», став «группой года», так было и в минувшую субботу на сцене клуба Вase, куда заглянула корреспондент НСН.
Фанаты группы растянули огромные плакаты, размахивали флагами «Пневмослона» и радостно рубились в слэме. В танцевальную бурю вовлекались и хрупкие девушки. В их числе оказалась корреспондент НСН, которая, опасаясь невольного участия в слэме, разместила свое журналистское тело подальше от сцены, но это не помогло. Облитая пивом, она пустилась в пляс под зажигательные ритмы «Разящей руки».
Весь зал охотно участвовал в психологической терапии выплеска негативных эмоций. При этом магический эффект создала вовсе не Елена Блиновская, а песня «Серега», повествующей о друге, который постоянно дает советы и является «экспертом» во всех областях.
Ну и не обошлось без фирменного перформанса от «Пневмослона» . На этот раз солист группы запустил в зал талисман в виде плюшевого фаллоса, наделенный способностью приносить удачу и благополучие.
А вот металлисты из группы «Эпидемия» заряжали в выходные Москву другой магией.
Участники гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра» в воскресенье дали акустический концерт на корабле, который, по признанию зрителей, превратился в «волшебную сказку»
«Всем спасибо за приятный и вместе с тем огненный вечер на корабле! Отдельная благодарность за флешмобы», - написал музыканты «Эпидемии» по итогам концерта.
Флэшмобы запускали девушки с первого ряда. В частности, во время исполнения песни «Всадник изо льда» зрители прилепили к телефонам ледяные сердечки и подсвечивали их фонариками.
Ну а группа «Uma2rman», также выступавшая в августе на «Молодых ветрах», подвела черту под московским летом уличным концертом в «Музеоне» у Парка Культуры
КАЗАХСТАН: БУРЯ, БОЛЬ И БОМБИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Тем временем, в Казахстане в выходные состоялся рок-фестиваль, которого с нетерпением ждали многие поклонники российской рок-музыки.
Организаторы анонсировали участие в нем давно не выступавших дома групп «ДДТ», «Сплин», «Мумий Тролль» и «Louna». В Конаеве также должны были выступить «Мураками», «Слот» и ряд российских групп, однако обрушившаяся на Казахстан песчаная буря внесла в фестиваль свои коррективы.
Тем не менее, в пятницу никаких катаклизмов не было. Фестиваль открыли группа «ДДТ» и Юрий Шевчук исполнивший, в частности, песню «Ты не один» на казахском языке.
«Полтора года без концертов, и тут такой масштаб! Сегодня приходим в себя, но у нас с вами все впереди! Добра и мира!», - сказал Юрий Шевчук в интервью НСН, подводя итоги концерта.
В субботу, 26 августа, все также обошлось без происшествий. На сцену, в частности, вышли «Сплин» и «Louna». Видео выступлений публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
«Все хорошо прошло. Да, Шевчука тоже видели. Александр Васильев, к сожалению, сейчас не дает никаких комментариев, но я надеюсь, что через какое-то время это станет возможно, как пойдет», - сказал НСН директор «Сплина» Александр Морозов.
Со своей стороны, «Louna» поблагодарила Казахстан за «жаркий прием».
А вот воскресенье стало «днем катаклизмов». На Песчаной косе начались песчаные бури, которые сорвали выступления сразу нескольких групп.
«Мураками» выступили в этой связи с видеообращением, назвав «болью» отмену своего выступления. А в группе «Слот» признались, что нельзя выразить словами, как расстроены музыканты из-за того, что «погодный коллапс» не дал им выйти на сцену.
Хэдлайнером финального дня должна была стать группа «Мумий Тролль», время ее выступления несколько раз переносилось, в итоге Илья Лагутенко вышел на сцену «на полпесни». Часть фанатов это очень расстроило, они жаловались, что ехали в Казахстан специально на выступления «МТ», однако были и те, кто выразил музыкантам респект.
«Передайте Илье Лагутенко человеческое спасибо за песню под дождем! А капелла бомбическое и доброе. Люди, - вы огонь, кто пережил и бурю, и дожди, и остались при этом добры и веселы», - выразил общее мнение один из зрителей.
Настроения людям добавил и бородатый шоумен Иван Ургант, сыпавший шутками со сцены, несмотря на непогоду. При этом представители «Сплина» и «Слота» говорили НСН, что состав участников фестиваля в Казахстане не несет никакого политического подтекста, просто музыканты едут туда, где их ждут люди.
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