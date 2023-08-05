«На высоте!»: «Эпидемия» отметила финалистку «Молодых ветров» Юлианну Савченко

Специальный гость гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», группа «Эпидемия» в интервью НСН заявила, что Юлианна Савченко, которая выступает в составе группы «Witchcraft», как всегда на высоте. Также хэдлайнеры отметили группу «MALAЯ», выразив уверенность, что у коллектива все впереди.

«Мы уже успели послушать наших друзей, группу "MALAЯ". Нам очень понравилось. Далее выступала Юлианна Савченко в составе группы "Witchcraft", которую мы хорошо знаем по сотрудничеству с нами: в опере "Эльфийская рукопись" она пела роль Алатиэль. Нам все нравится, Юлианна как всегда на высоте. "MALAЯ" тоже супер – несмотря на то, что она восходящая звезда. У нее все впереди!», - сказали музыканты.