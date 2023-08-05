«На высоте!»: «Эпидемия» отметила финалистку «Молодых ветров» Юлианну Савченко

Хэдлайнер гала-концерта конкурса группа «Эпидемия» в эфире НСН отметила, что среди участников очень много талантливых музыкантов, которые попали в финал по заслугам. 

Специальный гость гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», группа «Эпидемия» в интервью НСН заявила, что Юлианна Савченко, которая выступает в составе группы «Witchcraft», как всегда на высоте. Также хэдлайнеры отметили группу «MALAЯ», выразив уверенность, что у коллектива все впереди.

«Мы уже успели послушать наших друзей, группу "MALAЯ". Нам очень понравилось. Далее выступала Юлианна Савченко в составе группы "Witchcraft", которую мы хорошо знаем по сотрудничеству с нами: в опере "Эльфийская рукопись" она пела роль Алатиэль. Нам все нравится, Юлианна как всегда на высоте. "MALAЯ" тоже супер – несмотря на то, что она восходящая звезда. У нее все впереди!», - сказали музыканты.

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«Эпидемия» отметила, что у финалистов конкурса очень хороший музыкальный уровень. По словам участников группы, в финал музыканты попали справедливо и по заслугам.

«У остальных, кого мы слушали сегодня, уровень очень хороший. Это говорит о том, что много групп талантливых, и что хороший был отбор: в финал попали справедливо, по заслугам», - резюмировала группа.

Финальный гала-концерт конкурса проходит 5 августа в московском клубе «Урбан», он продлится ориентировочно до 23:00. Кроме финалистов на гала-концерте выступают специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».

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ФОТО: НСН
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