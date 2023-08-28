«Песчаная буря!»: Погода сорвала концерты «Мураками» и «Слота» в Казахстане

Группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале, который проходил в выходные в Казахстане.

«Наше выступление на классном фестивале Family Rock Fest отменилось из-за песчаной бури. Мы очень грустим, но надеемся, что через год мы (и не только мы) все-таки сможем выйти на эту сцену и порадовать вас хорошей музыкой», - говорится в обращении «Мураками» в соцсетях.