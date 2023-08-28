«Песчаная буря!»: Погода сорвала концерты «Мураками» и «Слота» в Казахстане
Группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале, который проходил в выходные в Казахстане.
«Наше выступление на классном фестивале Family Rock Fest отменилось из-за песчаной бури. Мы очень грустим, но надеемся, что через год мы (и не только мы) все-таки сможем выйти на эту сцену и порадовать вас хорошей музыкой», - говорится в обращении «Мураками» в соцсетях.
Музыканты назвали отмену выступления «болью» и призвали не винить в случившемся организаторов.
Со своей стороны, группа «Слот» также не смогла выступить в Казахстане.
«Друзья, из за погодного коллапса выступление на Family Rock Fest отменено. Не передать словами как мы расстроены», - говорится в обращении группы.
Фестиваль в Казахстане длился с пятницы три дня и большинство заявленных на него российских групп все же выступили перед зрителями. В их числе «ДДТ», «Сплин» и «Мумий Тролль», давно не дававшие концертов в России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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