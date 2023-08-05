Сергей Кристовский призвал участников «Молодых Ветров» верить в удачу

«Я им желаю удачи и трудолюбия. Не опускать руки!», - отметил музыкант.

Он также ответил на вопрос, как начинающим музыкантам пройти такой же путь к большой сцене, как и группе Uma2rman.

«Нужно работать, долго и упорно! Главное — не опускать руки и верить в удачу», - напутствовал молодых коллег по цеху Сергей Кристовский.