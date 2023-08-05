Сергей Кристовский призвал участников «Молодых Ветров» верить в удачу
Музыкант с группой Uma2rman выступит в финале конкурса на сцене в Москве 5 августа в качестве специального группа.
Бас-гитарист группы Uma2rman Сергей Кристовский, который также вошел в состав жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и выступит на сцене московского клуба «Урбан», в комментарии НСН дал совет начинающим музыкантам.
«Я им желаю удачи и трудолюбия. Не опускать руки!», - отметил музыкант.
Он также ответил на вопрос, как начинающим музыкантам пройти такой же путь к большой сцене, как и группе Uma2rman.
«Нужно работать, долго и упорно! Главное — не опускать руки и верить в удачу», - напутствовал молодых коллег по цеху Сергей Кристовский.
Финальный гала-концерт конкурса продлится ориентировочно до 23:00 . Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте в качестве специальных гостей уже выступили Иван Демьян и группа 7Б, ожидаются выступления групп «Эпидемия» и Casual, фронтмен которой Алексей Яшин поделился с НСН впечатлениями от концерта.
Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».
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