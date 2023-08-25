«Просто едем выступать!»: «Сплин» летит на встречу с «ДДТ» и «Мумий Троллем»

Директор группы «Сплин» Александр Морозов в интервью НСН рассказал, что у музыкантов насыщенный гастрольный график, а сейчас группа готовится выступить на стартующем сегодня рок-фестивале в Казахстане.

На фестивале «Family Fest», который пройдет с 25 по 27 августа в Конаеве, помимо «Сплина» выступят давно не дававшие концертов в России «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Louna», а также ряд других российских групп. Ведущим на фестивале будет шоумен Иван Ургант.