«Просто едем выступать!»: «Сплин» летит на встречу с «ДДТ» и «Мумий Троллем»

«Сплин» ждет хорошего выступления от фестиваля в Казахстане, на котором соберутся давно не выступавшие вместе музыканты, заявил в эфире НСН директор группы.

Директор группы «Сплин» Александр Морозов в интервью НСН рассказал, что у музыкантов насыщенный гастрольный график, а сейчас группа готовится выступить на стартующем сегодня рок-фестивале в Казахстане.

На фестивале «Family Fest», который пройдет с 25 по 27 августа в Конаеве, помимо «Сплина» выступят давно не дававшие концертов в России «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Louna», а также ряд других российских групп. Ведущим на фестивале будет шоумен Иван Ургант.

«Мумий Тролль», ДДТ и «Сплин» выступят на фестивале в Казахстане
«Мы уже в самолете, сейчас летим туда, у группы все хорошо. Надеемся, выступление тоже будет хорошим», - сказал Морозов.

При этом он отметил, что для «Сплина», в первую очередь, важна музыкальная составляющая фестиваля, а не политика.

«Просто едем выступать», - признался собеседник НСН, отвечая на вопрос, случайно ли выступление на одном фестивале «Сплина», «ДДТ» и «Мумий Тролля», и можно ли его считать «выездным рок-фестивалем» для групп, не дающих в последнее время концертов в России.
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Морозов добавил, что группа пока не может дать более развернутых комментариев.

Солист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что музыканты не испытывают никакого давления из-за того, что выступят на одном фестивале с «отмененными» в России группами. Он подчеркнул, что «Слот» поет для людей и едет на выступления туда, где хотят увидеть эту группу.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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