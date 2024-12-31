«Перестройка и миллионеры!»: Что принес 2024-й год концертной индустрии и артистам
Гонорары Басты и Шамана превысили 10 млн рублей, «Звери» стали самыми дорогими рокерами, драйвером роста доходов индустрии стала инфляция, а цены на билеты выросли на четверть.
Индустрия развлечений восстановилась после пандемии и кризисов, демонстрируя в 2024 году рост продаж на 10-20%, гонорары артистов выросли еще больше, при этом шумиха вокруг Канье Уэста и сотрудничество «Яндекса» с британскими артистами не является признаком грядущего возвращения мировых звезд в Россию, объяснили НСН эксперты индустрии, подводя итоги года.
БИЛЕТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ: ИНФЛЯЦИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА
Билетные операторы вновь завершают год ростом продаж на развлекательные мероприятия. Так, заместитель гендиректора группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что «перестройка» в индустрии завершена.
«Индустрия развлекательных мероприятий смогла перестроиться после минувших кризисов и вернуться на допандемийный уровень по многим показателям. Мы отмечаем рост продаж билетов на 11% к 2023 году, а если сравнивать с допандемийным уровнем, - рост составил 40%», - отметила Каменева.
Со своей стороны, в «Яндекс Афише» отмечают еще больший рост билетных продаж, параллельно с которыми на 25% вырос и средний чек, который россияне готовы потратить на развлечения.
«В 2024 году Яндекс Афиша, по предварительным данным, продала 21 млн билетов, это на 22,2% больше, чем годом ранее. Средний чек (в который могут входить и несколько билетов) на развлекательные мероприятия с учетом кино составил по России 3726 рублей, что на 25% выше показателя 2023 года. Для сравнения: в прошлом году средний чек вырос на 21%. Наибольшие траты на билеты традиционно наблюдаются в Москве. Например, средний чек на театральные мероприятия в столице составил 6409 рублей, а на концерты — 5697 рублей», – сообщили НСН в компании.
При этом, по данным «Kassir.ru», средний чек вырос в этом году на 15% без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
«На концерты приходится 52% от доли реализации всех билетов, на театры – 20%, на шоу 8%. Это ТОП-3 категорий по продажам. По сравнению с 2023 годом доля концертов возросла на 2%», – добавила Екатерина Каменева.
У «Яндекс Афиши» на концерты пришлась половина продаж (50%). Далее в топе популярности билеты в театр (26%), кино (7%), стендап (6%) и ёлки (5%).
При этом главным драйвером роста выручки билетные операторы назвали инфляцию. За счет нее ожидается и рост доходов индустрии в 2025 году.
«По итогам исследования, которое мы провели совместно с другими представителями индустрии, в 2025 году индустрия офлайн-развлечений может рассчитывать на прирост в 17%. Сегмент концертов в следующем году вырастет на 23%, театров — на 12%, кинотеатров — на 19%, музеев и выставок — на 12%, шоу — на 21%, спорта — на 17%, а детских мероприятий — на 15%. Главным драйвером сектора останется инфляция», - сообщила Каменева.
ГОНОРАРЫ И КОРПОРАТИВЫ: ОТ ШАМАНА ДО СТРИМИНГОВ
Вместе с ценами выросли и доходы артистов. Заслуженный работник культуры РФ, промоутер Владимир Зубицкий сообщил НСН, что рост гонораров составил 10-15%.
«Гонорары у артистов совершенно точно выросли, как минимум, на 10-15%, а может и больше. Но это не тренд, касающийся только артистов, - у нас вообще все выросло, все цены выросли. Для тех, кто проводит концерты, выросли цены на оборудование и рекламу. Соответственно, и артисты поднимают цены, потому что они же тоже занимаются и рекламой, и многими другими вещами»,- сказал Зубицкий.
Со своей стороны, событийный продюсер Табриз Шахиди сообщил НСН, что корпоративы звезд шоу-бизнеса в 2024 году подорожали более чем на 20%, а у отдельных артистов – и в полтора раза.
«Гонорары большинства популярных артистов в сравнении с прошлым годом увеличились на 20-60%. Средний чек на хедлайнера в декабре 2024-го составляет от 3 до 10 млн рублей, а гонорары первой десятки - от 5 до 12 млн рублей», - отметил Шахиди.
В конце августа 2024 года вспыхнул скандал, когда стало известно, что власти Оренбурга потратили 16 млн рублей на концерт Шамана в День города. Общественность и депутаты возмутились «пиром во время чумы». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил даже ограничить «бюджетные» гонорары артистам одним миллионом рублей. Под горячую депутатскую руку попал и Олег Газманов, которому припомнили 8-миллионный гонорар. Однако обошлось без крайностей, а Шахиди объяснил, кто сегодня получает такие суммы.
«От 10 до 15 млн рублей за корпоратив получают Баста, Гагарина, Анна Асти, Шаман и Киркоров. Гонорары от 6 до 9 млн рублей у группы «Руки Вверх!», Лепса, «Зверей», Агутина и Zivert, от 3 до 6 млн рублей – у группы «Uma2Rman», Преснякова, Арбениной, Билана и ряда других артистов», - сообщил событийный продюсер.
Шахиди также защитил организаторов дорогих «городских» концертов.
«У городских властей нет и не было никогда таких денег на развлечения и не будет впредь. Максимум, что они оплачивают, - это сцену и оборудование. У нас полстраны таким образом развлекают всё лето людей в регионах: металлурги, нефтяники, шахтёры и строители направляют средства в муниципалитеты как добровольную помощь, а те, в свою очередь, делают мероприятия, оплачивая артистов. Раз в год - на день города или в отраслевой праздник. При этом вышеобозначенные компании несравнимо больше тратят на благотворительные фонды, а также на СВО, за что мы их благодарить обязаны. Но об этом СМИ особо не трубят», - разъяснил собеседник НСН.
Генпродюсер стриминга «Звук» Сергей Балдин сообщил НСН, что топовые исполнители из чартов в 2024 году существенно увеличили доходы, достигающие 50 млн рублей в год.
«Доход в 50 миллионов рублей для артистов, которые работают на молодую аудиторию и занимают верхние строчки рейтингов, не редкость. Зачастую такие суммы артисты могут получить даже не за год. В целом доходы от прослушиваний сильно увеличились, особенно у артистов для молодого сегмента до 25-30 лет», - сказал Балдин.
Со своей стороны, исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов уточнил, что такие деньги могут зарабатывать 10-15 артистов из десятков тысяч.
«Цифра 50 миллионов рублей в год доходов от стриминга в принципе возможна, но доступна она небольшому количеству людей. Это 10-15, в лучшем случае 20 артистов из многих десятков тысяч, которых вы найдете на стримингах. Для этого вам нужно быть либо чертовски актуальным прямо сейчас и при этом не быть интернет-сенсацией, а работать и уже иметь доказательства того, что вы большой артист. Эти доказательства достаточно простые: сколько арен на 10 тысяч зрителей вы сможете собрать в год. Либо придется всю жизнь работать на признание, которое можно в стриминге оценить в 50 миллионов рублей доходов. В России в любом случае гармоничный артист будет процентов 30 зарабатывать на стриминге, а остальные 70 - на концертах. При стоимости подписок в среднем в 150 рублей действительно можно зарабатывать большие деньги», - поячнил Коннов.
МИЛЛИОНЫ ШНУРОВА: «РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ»
В июле 2024 года НСН выяснила о стомиллионных гонорарах Сергея Шнурова и группы «Ленинград» за стадионные концерты, намеченные на осень 2023 года, но в итоге отмененные. Так, за концерт в Москве Шнуру должны были заплатить 140 млн рублей, а за выступление в Санкт-Петербурге – 100 млн рублей. Однако в индустрии назвали такие суммы не трендом, а частным случаем.
Вместе с тем индустрию удивило поведение музыканта, не желавшего отдавать 140 миллионный аванс за концерты, которых не было. Судебная тяжба, продолжавшаяся почти до конца 2024 года, привела к тому, что музыкант в итоге отдал организаторам и 140 миллионов, и 25 еще миллионов рублей накапавших процентов.
«Деньги все получены, так же, как и проценты по этим деньгам. Если говорить коротко, Шнур проиграл во всех инстанциях. То, что он брал аванс 140 миллионов, – деньги вернули. Мы считаем, что инцидент исчерпан. Мы с удовольствием в будущем готовы сотрудничать с Сергеем и, соответственно, считаем, что это все было недоразумением», - сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
На фоне судебных тяжб Шнур так и не дал в 2024 году ни одного большого концерта в России. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил, как видят это в индустрии.
«Я с Сергеем не работал, не общался, водку не пил, не знаю, что у него в душе и в голове. Судя по тому, что он не стремится выступать перед широкой аудиторией и веселить народ во время СВО, то вряд ли он это будет делать, пока спецоперация продолжается. То, что он не возвращал деньги организаторам, которых он, грубо говоря, кинул, и наконец-то он решил полтора года спустя их вернуть, это делает ему честь, как порядочному человеку, но все-таки рыльце в пушку у парня. Так нельзя себя вести, надо быть более ответственным участником бизнеса. Профессиональное сообщество это в высшей степени не одобряет», - отметил Ратников.
ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР: КАНЬЕ, ДЖАРЕД И К-РОР
С мая 2024 года Россию будоражили слухи о возможном выступлении в Москве эпатажного американского рэпера Канье Уэста, который все-таки доехал летом до столицы, но ограничился пельменями, икрой и блинами. В начале сентября «Яндекс» провел в Казахстане фестиваль с участием музыкантов из Великобритании, США и ЮАР, а лидер американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявил в октябре на концерте в Сербии, что скучает по российским фанатам.
Все это навеяло мысли о скором возвращении в Россию топовых западных артистов, которые поспешил развеять в пыль глава TCI Эдуард Ратников.
«Джаред Лето - это просто очень эмоциональный, эпатажный артист, который опять почувствовал энергию российской аудитории. Это очень специфическая энергия, ее нет больше нигде в мире, она прямо чувствуется, и его триггернуло на эти фразы. При этом вся шумиха вокруг Канье Уэста была обусловлена только тем, что кто-то из наших дорогих и любимых СМИ хотел хайпануть. Эта ситуация не стоит даже выеденного яйца, потому что невозможно, чтобы сюда приехал любой узнаваемый международный артист. Его сразу же его ограничат в работе на его основных рынках. Если он приезжал в санкционную страну, выступал здесь и принимал деньги, то он сразу же будет предан анафеме. То же самое у нас. Если кто-то получает какие-то деньги за рубежом, он тут же получает ярлык иноагент. Что касается фестиваля «Яндекса» в Казахстане – это абсолютно непрорывное событие. Это был риск, потому что Placebo не приехали. Хорошо, что приехали Die Antwoord, но это получился купированный фестиваль, не очень интересный», - сказал Ратников.
Вместе с тем летом 2024 года в Россию впервые приехала южнокорейская женская K-Pop группа «LIGHTSUM», которая выступила на новой площадке «МТС Live Лето» в Лужниках.
«Мы очень рады, что нам удалось привезти LIGHTSUM в Россию и что их дебютное выступление прошло у нас. У артистов было небольшое волнение перед выступлением, но они тогда просто ещё не знали, какие замечательные поклонники их ждут. LIGHTSUM, конечно, зажгли! Исполнили хиты, под которые танцевали буквально все. Фанаты дарили подарки, было много такого, что сделано собственными руками. Одна из участниц так и танцевала с плюшевым чебурашкой. А ещё девушки делали селфи и снимали видео на телефоны фанатов, которые те передавали из зала на сцену. Остались довольны все — и участницы и их поклонники. В 2025 году мы, конечно же, не исключаем продолжение работы и с K-Pop артистами, и с зарубежными музыкантами», - сказал НСН директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв.
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