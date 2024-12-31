«Перестройка и миллионеры!»: Что принес 2024-й год концертной индустрии и артистам

БИЛЕТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ: ИНФЛЯЦИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА

Билетные операторы вновь завершают год ростом продаж на развлекательные мероприятия. Так, заместитель гендиректора группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что «перестройка» в индустрии завершена.

«Индустрия развлекательных мероприятий смогла перестроиться после минувших кризисов и вернуться на допандемийный уровень по многим показателям. Мы отмечаем рост продаж билетов на 11% к 2023 году, а если сравнивать с допандемийным уровнем, - рост составил 40%», - отметила Каменева.

Со своей стороны, в «Яндекс Афише» отмечают еще больший рост билетных продаж, параллельно с которыми на 25% вырос и средний чек, который россияне готовы потратить на развлечения.

«В 2024 году Яндекс Афиша, по предварительным данным, продала 21 млн билетов, это на 22,2% больше, чем годом ранее. Средний чек (в который могут входить и несколько билетов) на развлекательные мероприятия с учетом кино составил по России 3726 рублей, что на 25% выше показателя 2023 года. Для сравнения: в прошлом году средний чек вырос на 21%. Наибольшие траты на билеты традиционно наблюдаются в Москве. Например, средний чек на театральные мероприятия в столице составил 6409 рублей, а на концерты — 5697 рублей», – сообщили НСН в компании.

При этом, по данным «Kassir.ru», средний чек вырос в этом году на 15% без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

«На концерты приходится 52% от доли реализации всех билетов, на театры – 20%, на шоу 8%. Это ТОП-3 категорий по продажам. По сравнению с 2023 годом доля концертов возросла на 2%», – добавила Екатерина Каменева.

У «Яндекс Афиши» на концерты пришлась половина продаж (50%). Далее в топе популярности билеты в театр (26%), кино (7%), стендап (6%) и ёлки (5%).

При этом главным драйвером роста выручки билетные операторы назвали инфляцию. За счет нее ожидается и рост доходов индустрии в 2025 году.

«По итогам исследования, которое мы провели совместно с другими представителями индустрии, в 2025 году индустрия офлайн-развлечений может рассчитывать на прирост в 17%. Сегмент концертов в следующем году вырастет на 23%, театров — на 12%, кинотеатров — на 19%, музеев и выставок — на 12%, шоу — на 21%, спорта — на 17%, а детских мероприятий — на 15%. Главным драйвером сектора останется инфляция», - сообщила Каменева.