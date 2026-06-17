Сегодня нет четких медицинских протоколов о том, как лечить зависимость от вейпов, а ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

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«Если мы говорим о курении табака, то у нас есть медицинские протоколы: понятно, как лечить зависимость и какими препаратами её заменять. Однако в случае с вейпами возникают определённые сложности, которые не позволяют столь же эффективно бороться с зависимостью. Ситуация начала выходить из‑под контроля около десяти лет назад, и особенно заметной проблема стала в последние пять лет. При этом специалисты, поднимающие эту тему, порой чувствуют себя словно белые вороны: мы обращаем внимание на опасность, а в ответ слышим, что „дуем на воду“ — то есть преувеличиваем риски. Дело в том, что традиционная реклама на телевидении и радио практически отсутствует, а продвижение вейпов переместилось в цифровую среду — именно туда, где проводит время молодое поколение. При этом медицинское сообщество не имеет возможности противопоставить этому масштабную, взвешенную и профинансированную информационную политику. Нас практически не поддерживают на системном уровне. Да, регионам дали соответствующие полномочия, но пока эти меры дойдут до практики, продавцы найдут способы продолжать реализацию продукции — и никаких существенных препятствий для этого не возникнет», — рассказал он.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский заявил в пресс-центре НСН, что необходимо ввести такое же суровое наказание за рекламу, пропаганду и распространение вейпов, как за наркотики, так как они содержат экстремальное количество токсичных веществ, а разорвать зависимость крайне сложно.

