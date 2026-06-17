В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области является терактом. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

По его словам, российский лидер Владимир Путин дал поручение оказать помощь пострадавшим и раненым.

«Путин позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым», — сказал он.

Ранее врио главы Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТерактБрянская ОбластьВСУДмитрий Песков

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