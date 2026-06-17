Трамп назвал условие для восстановления санкций на российскую нефть

Вопрос восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении. Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он указал, что всё будет зависеть от динамики мировых цен на нефть.

«Посмотрим, как низко упадут цены на нефть», - сказал глава Белого дома.

Ранее прекратила свое действие последняя выданная США лицензия на поставки нефти из России, которая касалась сырья и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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