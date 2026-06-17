«Нужна профилактика!»: Как уберечь детей от вейпов и экстремизма

Юрий Оболонский напомнил НСН, что зависимыми и инфантильными детьми очень легко управлять.

Уберечь детей от зависимостей поможет только профилактика, которой сейчас в стране просто нет. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский.

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«Главное не делается — а именно профилактика. С января наблюдается катастрофическая статистика по экстремистским проявлениям. Мошенники из соседней страны вовлекают наших детей в противоправную деятельность. Почему так происходит? Причина в склонности молодёжи к зависимому и инфантильному поведению. Контакт с экстремистами устанавливается мгновенно, после чего они начинают манипулировать нашими детьми. Если не организовать полноценную профилактическую работу, мы рискуем потерять здоровье целого поколения. Необходимо ввести жёсткие ограничения на распространение вейпов и их рекламу», — рассказал он.

Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что почти 80% школьников пробовали электронные сигареты, так как их реклама выглядит очень привлекательно для детей, а вот зависимость формируется всего через полгода.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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