«Главное не делается — а именно профилактика. С января наблюдается катастрофическая статистика по экстремистским проявлениям. Мошенники из соседней страны вовлекают наших детей в противоправную деятельность. Почему так происходит? Причина в склонности молодёжи к зависимому и инфантильному поведению. Контакт с экстремистами устанавливается мгновенно, после чего они начинают манипулировать нашими детьми. Если не организовать полноценную профилактическую работу, мы рискуем потерять здоровье целого поколения. Необходимо ввести жёсткие ограничения на распространение вейпов и их рекламу», — рассказал он.

Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что почти 80% школьников пробовали электронные сигареты, так как их реклама выглядит очень привлекательно для детей, а вот зависимость формируется всего через полгода.

