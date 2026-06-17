Учителя оценили пользу изучения финансовой грамотности в школах

Сегодня зачастую учителям обществознания не хватает времени и подготовки для того, чтобы разобраться в новых темах, сказал НСН Дмитрий Казаков.

Финансы и экономика и раньше были частью обществознания, обучать школьников финансовой грамотности, безусловно, важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9-х классов. Новый учебник под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение», сообщает ТАСС. Казаков отметил, что такой раздел будет полезен для школьников, однако важно, кто будет преподавать предмет.

Омбудсмен Володарский назвал условие для сокращения обучения в школе

«Финансы и экономика в целом и раньше входили в состав обществознания. Это не противоречит сути самого предмета. Конечно, важно обучать школьников финансовой грамотности и кибербезопасности (например, дети поймут, что микрокредиты брать небезопасно), но важно и то, кто будет это делать, какими будут условия для преподавателя. Учителем обществознания должен быть человек, который в этом подкован, может разобраться в предмете и не слишком загружен. Чтобы разобраться в новых темах, нужны время и подготовка, но зачастую не хватает ни того, ни другого», — сказал Казаков.

Ранее член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что предмет «Обществознание» в старших классах российских школ необходимо заменить «Основами православной культуры» (ОПК). Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ОбучениеУчителяШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры