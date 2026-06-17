Учителя оценили пользу изучения финансовой грамотности в школах
Сегодня зачастую учителям обществознания не хватает времени и подготовки для того, чтобы разобраться в новых темах, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Финансы и экономика и раньше были частью обществознания, обучать школьников финансовой грамотности, безусловно, важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9-х классов. Новый учебник под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение», сообщает ТАСС. Казаков отметил, что такой раздел будет полезен для школьников, однако важно, кто будет преподавать предмет.
«Финансы и экономика в целом и раньше входили в состав обществознания. Это не противоречит сути самого предмета. Конечно, важно обучать школьников финансовой грамотности и кибербезопасности (например, дети поймут, что микрокредиты брать небезопасно), но важно и то, кто будет это делать, какими будут условия для преподавателя. Учителем обществознания должен быть человек, который в этом подкован, может разобраться в предмете и не слишком загружен. Чтобы разобраться в новых темах, нужны время и подготовка, но зачастую не хватает ни того, ни другого», — сказал Казаков.
Ранее член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что предмет «Обществознание» в старших классах российских школ необходимо заменить «Основами православной культуры» (ОПК). Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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