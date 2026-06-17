Финансы и экономика и раньше были частью обществознания, обучать школьников финансовой грамотности, безусловно, важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9-х классов. Новый учебник под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение», сообщает ТАСС. Казаков отметил, что такой раздел будет полезен для школьников, однако важно, кто будет преподавать предмет.