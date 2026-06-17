Создатели «Маши и медведя» анонсировали новый анимационный проект
Компания Animaccord, создавшая мультфильм «Маша и медведь», анонсировала новый анимационный проект «Маша и три медведя».
Главный коммерческий директор компании Магдалена Веремюк рассказала, что это «комедия, основанная на характерах персонажей», главными героями которой станут Маша и три взрослых медведя.
В описании говорится, что действие нового анимационного сериала развернутся в лесу. Привычный быт трёх братьев-медведей меняется с появлением Маши, которая постепенно превращает их в семью, а сама учится у каждого из них.
«Проект построен на динамике отношений между свободолюбивым ребёнком и тремя совершенно разными родительскими фигурами, чьи различия стираются перед лицом их всеобщей любви и заботы о малыше», - сказала Веремюк.
Ранее российский писатель Олег Рой заявил, что для мультфильма «Маша и медведь» следует установить возрастное ограничение «12+», так как он не рассчитан на детскую аудиторию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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