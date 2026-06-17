Матч за футбольный Суперкубок России 2026 года примет Нижний Новгород
Матч за футбольный Суперкубок России 2026 года пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС) сообщает RT.
Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Трофей разыграют победитель чемпионата России питерский «Зенит» и обладатель Кубка страны московский «Спартак».
«Суперкубок России вернётся в Нижний Новгород спустя восемь лет — стадион «Нижний Новгород» уже принимал матч-открытие футбольного сезона в 2018 году», - добавили в РФС.
Ранее «Спартак» завоевал Кубок России по футболу, по пенальти победив в Суперфинале «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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