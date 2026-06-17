Матч за футбольный Суперкубок России 2026 года примет Нижний Новгород

Матч за футбольный Суперкубок России 2026 года пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС) сообщает RT.

Футболист «Спартака» разбил Кубок России

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Трофей разыграют победитель чемпионата России питерский «Зенит» и обладатель Кубка страны московский «Спартак».

«Суперкубок России вернётся в Нижний Новгород спустя восемь лет — стадион «Нижний Новгород» уже принимал матч-открытие футбольного сезона в 2018 году», - добавили в РФС.

Ранее «Спартак» завоевал Кубок России по футболу, по пенальти победив в Суперфинале «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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