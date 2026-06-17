Вэнс признал, что детали сделки США с Ираном скрываются намеренно

По его словам, это делается по просьбе Катара и Пакистана, которые выступили посредниками.

«Они очень помогли в качестве посредников... и попросили нас пока не публиковать полный текст», — указал политик.

Вэнс добавил, что детали сделки будут раскрыты «самое позднее - в пятницу».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран не будет соблюдать сделку, то Вашингтон возобновит атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

