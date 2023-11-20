От доносов до Европы: «Квартет И» вслед за «Крокусом» отменил Кортнева

В Москве сорвалось 40-летие «Несчастного случая», «Квартет И» заменил его на «Бобров», а сам Кортнев после «тайного концерта» отправился в Европу.

Группа «Несчастный случай» и Алексей Кортнев стали новой целью составителей списков «нежелательных артистов».

На прошлой неделе был отменен большой концерт группы в Москве, а 20 ноября стало известно, что «Несчастный случай» убрали и из спектакля «Квартета И».

При этом сам Кортнев сейчас находится в Болгарии и не комментирует НСН сложившуюся ситуацию.

СМИ: «Квартет И» убрал «Несчастный случай» из спектакля «День радио»

БЕЗ «КВАРТЕТА» И «КРОКУСА»: ТАЙНЫЙ КОНЦЕРТ

В 2023 году отмечается 40-летие группы «Несчастный случай», однако праздничный концерт в Москве так и не состоялся. Выступление в «Крокус Сити Холл» сначала перенесли с 1 апреля на 16 ноября, однако и в этот день Кортнев не вышел на сцену. При этом концерт перенесен на другую площадку со знаком вопроса вместо даты.

Однако, для Кортнева это не стало неожиданностью. Он заранее анонсировал выступления с 17 по 20 ноября на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии с командой «Частный случай», не ответив на запрос НСН о судьбе концерта в "Крокусе".

Новая неделя началась с новой отмены. «Несчастный случай» пропал из афиши спектакля «Квартета И» «День Радио», который состоится 3 декабря в Москве. Кортнева заменили группа «Бобры» и Павел Майков.

Корреспондент НСН вновь попытался прояснить ситуацию у Кортнева, однако он вновь не взял трубку, директор музыканта Андрей Воронцов ответил в мессенджере «без комментариев», а Камиль Ларин из «Квартета И» прочитал сообщение в WhatsApp, но оставил его без ответа.

Тем временем, в соцсетях «Несчастного случая» появляются загадочные сообщения.

12 октября в паблике группы «ВКонтакте» поздравили Кортнева с Днем рождения, предложив отметить его 57-летие на концертах в Тбилиси (14 октября) и Батуми (15 октября). А через неделю там появилось сообщение о «тайном концерте».

«Отметили недавно 40-летие нашей команды тайным концертом. Спасибо всем, кто заглянул к нам на огонёк», - гласит пост от 24 октября.

Ну а в середине ноября было анонсировано европейское турне «Частного случая», дуэта Алексея Кортнева с Сергеем Чекрыжовым. Сегодня в 19:00 должен состояться их концерт в болгарском Бургасе. При этом ни на официальном сайте «Несчастного случая», ни в соцсетях информации о дальнейших выступлениях нет.

Кортнев связал срыв концерта «Несчастного случая» с позицией по спецоперации

ДОНОСЫ И РАДАРЫ: «ПОЗИЦИЯ ПО СПЕЦОПЕРАЦИИ»

Алексей Кортнев всегда очень охотно отвечал на звонки НСН, однако в конце апреля «пропал с радаров». При этом в февральском интервью музыкант предположил, что срыв его концерта в Новосибирске связан с позицией по СВО.

«Скорее всего, срыв концерта связан именно с позицией по спецоперации, потому что никаких официальных поводов отменять наше выступление нет. Это делается таким вот специальным образом. Полиция вела себя вежливо, могу передать им привет и сказать, что они вежливые служащие», - сказал Кортнев, который в итоге был оштрафован за неприличный жест в адрес новосибирского полицейского.

Вскоре отменили концерт «Несчастного случая» в Самаре. «Ответственность» за это взял на себя руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Мы вчера созванивались с правительством Самарской области. После нашей инициативы отменили концерт. Мы считаем, что это правильно. Есть же не только наше мнение, а мнение людей, которое надо слушать. Мы будем просить запрещать концерты таким артистам в России и вносить их в "список Бородина", который уже в электронном виде работает. Считаем, что этот гражданин не должен выступать на территории России», - сказал Бородин в интервью НСН

По его мнению, для продолжения концертов в России Кортнев должен «доказать патриотизм» концертом в зоне спецоперации.

«Если артист хочет что-то изменить, пусть конкретно заявляет, где он, что он и с кем он, патриот он страны или, готов ли давать концерт в зоне спецоперации. Как группа "Звери", например. Когда они критиковали спецоперацию, мы обратились в специальные органы, чтобы те проверили коллектив. Что произошло потом? Солист группы Роман принял решение поехать в зону СВО и дать там концерт. Бывает такое, что все оступаются, но надо же что-то делать», - пояснил активист.
«Список Бородина»: Почему глава ФПБК отменил концерт Кортнева в Самаре

По данным СМИ, «Квартет И» убрал выступление «Несчастного случая» из спектакля «День Радио» после доноса от некого гражданина, пожаловавшегося на «песню врагов народа».

«Коммерсантъ» указывает, что Алексей Кортнев ранее в соцсетях выступил с осуждением спецоперации на Украине. Однако другие СМИ утверждают, что музыкант назвал те высказывания «ребячеством».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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