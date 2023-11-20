От доносов до Европы: «Квартет И» вслед за «Крокусом» отменил Кортнева
В Москве сорвалось 40-летие «Несчастного случая», «Квартет И» заменил его на «Бобров», а сам Кортнев после «тайного концерта» отправился в Европу.
Группа «Несчастный случай» и Алексей Кортнев стали новой целью составителей списков «нежелательных артистов».
На прошлой неделе был отменен большой концерт группы в Москве, а 20 ноября стало известно, что «Несчастный случай» убрали и из спектакля «Квартета И».
При этом сам Кортнев сейчас находится в Болгарии и не комментирует НСН сложившуюся ситуацию.
БЕЗ «КВАРТЕТА» И «КРОКУСА»: ТАЙНЫЙ КОНЦЕРТ
В 2023 году отмечается 40-летие группы «Несчастный случай», однако праздничный концерт в Москве так и не состоялся. Выступление в «Крокус Сити Холл» сначала перенесли с 1 апреля на 16 ноября, однако и в этот день Кортнев не вышел на сцену. При этом концерт перенесен на другую площадку со знаком вопроса вместо даты.
Однако, для Кортнева это не стало неожиданностью. Он заранее анонсировал выступления с 17 по 20 ноября на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии с командой «Частный случай», не ответив на запрос НСН о судьбе концерта в "Крокусе".
Новая неделя началась с новой отмены. «Несчастный случай» пропал из афиши спектакля «Квартета И» «День Радио», который состоится 3 декабря в Москве. Кортнева заменили группа «Бобры» и Павел Майков.
Корреспондент НСН вновь попытался прояснить ситуацию у Кортнева, однако он вновь не взял трубку, директор музыканта Андрей Воронцов ответил в мессенджере «без комментариев», а Камиль Ларин из «Квартета И» прочитал сообщение в WhatsApp, но оставил его без ответа.
Тем временем, в соцсетях «Несчастного случая» появляются загадочные сообщения.
12 октября в паблике группы «ВКонтакте» поздравили Кортнева с Днем рождения, предложив отметить его 57-летие на концертах в Тбилиси (14 октября) и Батуми (15 октября). А через неделю там появилось сообщение о «тайном концерте».
«Отметили недавно 40-летие нашей команды тайным концертом. Спасибо всем, кто заглянул к нам на огонёк», - гласит пост от 24 октября.
Ну а в середине ноября было анонсировано европейское турне «Частного случая», дуэта Алексея Кортнева с Сергеем Чекрыжовым. Сегодня в 19:00 должен состояться их концерт в болгарском Бургасе. При этом ни на официальном сайте «Несчастного случая», ни в соцсетях информации о дальнейших выступлениях нет.
ДОНОСЫ И РАДАРЫ: «ПОЗИЦИЯ ПО СПЕЦОПЕРАЦИИ»
Алексей Кортнев всегда очень охотно отвечал на звонки НСН, однако в конце апреля «пропал с радаров». При этом в февральском интервью музыкант предположил, что срыв его концерта в Новосибирске связан с позицией по СВО.
«Скорее всего, срыв концерта связан именно с позицией по спецоперации, потому что никаких официальных поводов отменять наше выступление нет. Это делается таким вот специальным образом. Полиция вела себя вежливо, могу передать им привет и сказать, что они вежливые служащие», - сказал Кортнев, который в итоге был оштрафован за неприличный жест в адрес новосибирского полицейского.
Вскоре отменили концерт «Несчастного случая» в Самаре. «Ответственность» за это взял на себя руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Мы вчера созванивались с правительством Самарской области. После нашей инициативы отменили концерт. Мы считаем, что это правильно. Есть же не только наше мнение, а мнение людей, которое надо слушать. Мы будем просить запрещать концерты таким артистам в России и вносить их в "список Бородина", который уже в электронном виде работает. Считаем, что этот гражданин не должен выступать на территории России», - сказал Бородин в интервью НСН
По его мнению, для продолжения концертов в России Кортнев должен «доказать патриотизм» концертом в зоне спецоперации.
«Если артист хочет что-то изменить, пусть конкретно заявляет, где он, что он и с кем он, патриот он страны или, готов ли давать концерт в зоне спецоперации. Как группа "Звери", например. Когда они критиковали спецоперацию, мы обратились в специальные органы, чтобы те проверили коллектив. Что произошло потом? Солист группы Роман принял решение поехать в зону СВО и дать там концерт. Бывает такое, что все оступаются, но надо же что-то делать», - пояснил активист.
По данным СМИ, «Квартет И» убрал выступление «Несчастного случая» из спектакля «День Радио» после доноса от некого гражданина, пожаловавшегося на «песню врагов народа».
«Коммерсантъ» указывает, что Алексей Кортнев ранее в соцсетях выступил с осуждением спецоперации на Украине. Однако другие СМИ утверждают, что музыкант назвал те высказывания «ребячеством».
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