От доносов до Европы: «Квартет И» вслед за «Крокусом» отменил Кортнева

БЕЗ «КВАРТЕТА» И «КРОКУСА»: ТАЙНЫЙ КОНЦЕРТ

В 2023 году отмечается 40-летие группы «Несчастный случай», однако праздничный концерт в Москве так и не состоялся. Выступление в «Крокус Сити Холл» сначала перенесли с 1 апреля на 16 ноября, однако и в этот день Кортнев не вышел на сцену. При этом концерт перенесен на другую площадку со знаком вопроса вместо даты.

Однако, для Кортнева это не стало неожиданностью. Он заранее анонсировал выступления с 17 по 20 ноября на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии с командой «Частный случай», не ответив на запрос НСН о судьбе концерта в "Крокусе".

Новая неделя началась с новой отмены. «Несчастный случай» пропал из афиши спектакля «Квартета И» «День Радио», который состоится 3 декабря в Москве. Кортнева заменили группа «Бобры» и Павел Майков.

Корреспондент НСН вновь попытался прояснить ситуацию у Кортнева, однако он вновь не взял трубку, директор музыканта Андрей Воронцов ответил в мессенджере «без комментариев», а Камиль Ларин из «Квартета И» прочитал сообщение в WhatsApp, но оставил его без ответа.

Тем временем, в соцсетях «Несчастного случая» появляются загадочные сообщения.

12 октября в паблике группы «ВКонтакте» поздравили Кортнева с Днем рождения, предложив отметить его 57-летие на концертах в Тбилиси (14 октября) и Батуми (15 октября). А через неделю там появилось сообщение о «тайном концерте».

«Отметили недавно 40-летие нашей команды тайным концертом. Спасибо всем, кто заглянул к нам на огонёк», - гласит пост от 24 октября.

Ну а в середине ноября было анонсировано европейское турне «Частного случая», дуэта Алексея Кортнева с Сергеем Чекрыжовым. Сегодня в 19:00 должен состояться их концерт в болгарском Бургасе. При этом ни на официальном сайте «Несчастного случая», ни в соцсетях информации о дальнейших выступлениях нет.