СМИ: «Квартет И» убрал «Несчастный случай» из спектакля «День радио»
Театр «Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из своего спектакля «День радио». Об этом сообщил в соцсетях журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом).
По словам Козырева, лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев сообщил о «доносе», якобы написанном на него.
«Перед "Квартетом И" поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих "врагов народа", либо мы закрываем ваш театр», — указал журналист.
Музыкальные номера в спектакле «День радио» теперь исполняют группа «Бобры» и актер Павел Майков.
Ранее в Москве отменили большой концерт группы «Несчастный случай», приуроченный к 40-летию коллектива, причины такого решения не уточнялись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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