Алексея Кортнева оштрафовали за оскорбление представителя власти
Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление представителя власти, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Инцидент произошёл в феврале 2023 года в кафе «Ред Реббит» в Академгордке в Новосибирске. В материалах дела говорится, стражи порядка прибыли для эвакуации находящихся в заведении людей.
Отмечается, что недовольный отменой концерта музыкант показал неприличный жест, а именно средний палец руки капитану полиции, таким образом публично оскорбив представителя власти.
В итоге Кортнев извинился перед полицейским и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, он сделал пожертвование в размере 10 тысяч рублей в народный фронт помощи «Всё для победы».
«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района Новосибирска... прекращено уголовное дело в отношении Алексея Кортнева... в связи с назначением судебного штрафа, он освобождён от уголовной ответственности», - заключили в суде.
Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в трёх публикациях в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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