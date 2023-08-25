Алексея Кортнева оштрафовали за оскорбление представителя власти

Инцидент произошёл в феврале 2023 года в кафе «Ред Реббит» в Академгордке в Новосибирске. В материалах дела говорится, стражи порядка прибыли для эвакуации находящихся в заведении людей.

Отмечается, что недовольный отменой концерта музыкант показал неприличный жест, а именно средний палец руки капитану полиции, таким образом публично оскорбив представителя власти.

В итоге Кортнев извинился перед полицейским и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, он сделал пожертвование в размере 10 тысяч рублей в народный фронт помощи «Всё для победы».

«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района Новосибирска... прекращено уголовное дело в отношении Алексея Кортнева... в связи с назначением судебного штрафа, он освобождён от уголовной ответственности», - заключили в суде.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в трёх публикациях в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

