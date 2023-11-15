«Кипр вместо Крокуса»: в Москве отменен юбилейный концерт «Несчастного случая»

Большой концерт группы «Несчастный случай», который должен был состояться в московском «Крокус Сити Холл» 16 ноября, отменен.

На официальном сайте «Крокуса» указано, что изначально концерт, приуроченный к 40-летию группы, должен был состояться 1 апреля, потом его перенесли 16 ноября, однако в этот день его не будет. Причины отмены и новая дата выступления не указаны.

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Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев не ответил на запрос НСН о ситуации с концертом в «Крокусе». При этом в соцсетях группы отмечается, что ближайшие концерты «Частного случая», - дуэта Кортнева с Сергеем Чекрыжовым, - состоятся с 17 по 20 ноября на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии.

Ранее на Кортнева жаловался руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, после чего отменили концерт «Несчастного случая» в Самаре. Кроме того, Кортнев был оштрафован на 20 тысяч рублей за февральский инцидент в Новосибирске. Тогда музыкант, по версии следствия, показал неприличный жест полицейскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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