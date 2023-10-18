«Список Бородина»: Почему активист отменил концерт Кортнева в Самаре
Концерт лидера группы "Несчастный случай" в Самаре отменили после звонка в правительство региона, заявил НСН активист Виталий Бородин.
Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный своими жалобами на артистов, рассказал в эфире НСН, что написал обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с требованием «не допустить» выступления лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в областном центре.
Выступление музыканта должно было состояться в самарском клубе Kowalski 29 ноября. Однако в заведении отметили, что «концерт отменяется и проводиться не будет». Виталий Бородин поведал, за что он невзлюбил Алексея Кортнева.
«Мы вчера созванивались с правительством Самарской области. В правительстве региона обещали отреагировать и принять соответствующие меры. После нашей инициативы отменили концерт. Мы считаем, что это правильно. Есть же не только наше мнение, а мнение людей, которое надо слушать. Мы будем просить запрещать концерты таким артистам в России и вносить их в список «Бородина», который уже в электронном виде работает. Считаем, что этот гражданин не должен выступать на территории России. Даже если эти артисты не привлечены к ответственности и не признаны в России иноагентами, все равно мы вносим их в этот список, так как они ранее показали себя и предали страну и президента. Не надо им выступать в России и зарабатывать тут деньги. Мы же не знаем, на что пойдут эти средства», - сказал собеседник НСН.
Активист привел в пример «Рому Зверя», который, по мнению Бородина, одумался и доказал свои патриотичные намерения, выступив в зоне проведения спецоперации.
«Если артист хочет что-то изменить, пусть конкретно заявляет, где он, что он и с кем он, патриот он страны или, готов ли давать концерт в зоне спецоперации. Как группа "Звери", например. Когда они критиковали спецоперацию, мы обратились в специальные органы, чтобы те проверили коллектив. Что произошло потом? Солист группы Роман принял решение поехать в зону СВО и дать там концерт. Бывает такое, что все оступаются, но надо же что-то делать», - отметил Бородин.
В свою очередь директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов заявил «Радиоточке НСН», что он не в курсе отмены выступления, а пресс-атташе музыкального коллектива Мария Левичева сказала НСН, что пока не может давать комментарии по этому поводу.
В феврале прошлого года Алексей Кортнев разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. Позднее музыкант назвал свой поступок «ребячеством».
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