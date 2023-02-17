Кортнев связал срыв концерта «Несчастного случая» с позицией по спецоперации
Новосибирская полиция вела себя вежливо при составлении рапорта из-за якобы неприличного жеста, отметил в эфире НСН Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН предположил, что недавний срыв концерта группы в Новосибирске связан с его позицией по спецоперации на Украине.
Накануне сообщалось, что Алексея Кортнева в Новосибирске задержала полиция. Telegram-каналы писали, что музыкант якобы показал полицейскому неприличный жест. На странице группы «Вконтакте» сообщили, что 14 февраля в одном из клубов Академгородка дуэт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева не смог доиграть. Так, из-за предполагаемого задымления в соседнем помещении в клубе отключили электричество, а затем приехали полицейские и пожарные. Алексей Кортнев рассказал НСН, что не показывал никаких жестов полицейским.
«Я нахожусь у себя дома, мы приехали с гастролей, все в порядке. Никакого задержания не было, было получение объяснения в Следственном комитете, потому что один из сотрудников написал рапорт о том, что я якобы показал ему неприличный жест. Но поскольку никаких неприличных жестов не было, доказательств нет, соответственно никакого продолжения это дело не получило. Скорее всего, срыв концерта связан именно с позицией по спецоперации, потому что никаких официальных поводов отменять наше выступление нет. Это делается таким вот специальным образом. Полиция вела себя вежливо, могу передать им привет и сказать, что они вежливые служащие», - сказал Кортнев.
Певец отметил, что группа обязательно еще приедет в Новосибирск. Кортнев также рассказал, что поклонники группы, которые пришли на выступление, выражали слова поддержки в связи со срывом концерта.
«В Новосибирск мы планируем ехать, это наш любимый город, мы там гастролируем постоянно. Поклонники из Новосибирска писали и высказывали слова поддержки, поскольку мы находились все вместе в этом клубе, в котором отключили свет и объявили о задымлении. Высказывалось очень много народу», - резюмировал собеседник НСН.
Так, Алексей Кортнев после начала специальной военной операции на Украине выступил с ее осуждением и призывал стороны к миру. Позднее, 3 июня прошлого года, в Нижнем Новгороде концерт его группы попытались сорвать. Группа протестующих начала скандировать «За Россию!». Однако, несмотря на это, концерт все же состоялся, отмечает НСН.
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