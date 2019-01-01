Организаторы фестиваля: В нашем ЗАГСе «Нашествия» расписались уже более 600 пар

Организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в пресс-центре НСН рассказали о большой численности посетителей площадок фестиваля, в том числе мобильного ЗАГСа, и о планах расширять их.

«В ЗАГСе уже расписались более 600 пар. Число будет расти, ведь эта тема ещё продолжается, но это количество уже больше, чем в прошлые годы», - заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.

Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» добавила, что число заключённых «браков» - не показатель масштабности всего фестиваля.