Организаторы фестиваля: В нашем ЗАГСе «Нашествия» расписались уже более 600 пар
Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва отметила, что желающие расписаться на фестивале еще есть.
Организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в пресс-центре НСН рассказали о большой численности посетителей площадок фестиваля, в том числе мобильного ЗАГСа, и о планах расширять их.
«В ЗАГСе уже расписались более 600 пар. Число будет расти, ведь эта тема ещё продолжается, но это количество уже больше, чем в прошлые годы», - заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.
Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» добавила, что число заключённых «браков» - не показатель масштабности всего фестиваля.
«ЗАГС – это то место, где мы можем посчитать людей. Но у нас были ещё отдельные площадки: библиошатёр, лекторий, зона Роскосмоса, фотовыставка, - эти зоны посетило невероятное количество людей. Честно скажу, мы такого наплыва посетителей не ожидали. Думаю, в следующем году будем увеличивать территории площадок по квадратным метрам. Правда, было много посетителей, и это очень приятно!,»- сказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова.
Ранее в эфире НСН организаторы фестиваля обещали посетителям комфорт и рассказывали о том, что зрители «Нашествия» коллекционируют билеты фестиваля.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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