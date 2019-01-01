Евгения Кисилева: Зрители «НАШЕСТВИЯ» коллекционируют билеты фестиваля
Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала, сколько билетов приобретено на «НАШЕСТВИЕ».
Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева во время пресс-конференции на фестивале «НАШЕСТВИЕ» отметила, что большая часть билетов была приобретено через систему онлайн платежей.
«Онлайн покупка – это очень просто: зашел на сайт, оплатил. Тебе на почту пришли билеты. Есть люди, которые приезжают за фирменными распечатанными билетами. Есть люди, которые их коллекционируют. У них собраны коллекции билетов за 20 лет. Они висят в коллажах. Правда, есть такие зрители. Но это – единичные случаи, все переходят в онлайн», - отметила Киселева.
Ранее организаторы «НАШЕСТВИЯ» рассказали в эфире НСН, какие билеты остались в продаже.
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